Κάγια Κάλας: “Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση”

Η Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα θα φέρει περισσότερους θανάτους και καταστροφή.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας.

Ενώ σε άλλο σημείο επεσήμανε πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.