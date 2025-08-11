Κατακραυγή στον ΟΗΕ για το σχέδιο Νετανιάχου στη Γάζα

Σφοδρές αντιδράσεις στον ΟΗΕ προκαλεί το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας, με προειδοποιήσεις για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κίνδυνο νέας ανθρωπιστικής κρίσης.

Συντριπτικές είναι οι τοποθετήσεις καταδίκης στο σχέδιο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο ψήφισμα προς συζήτηση.

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του, υποστήριξε ότι πρόκειται για «τον καλύτερο τρόπο» να τερματιστεί ο πόλεμος.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία και άλλες χώρες προειδοποίησαν ότι το σχέδιο κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να το αποσύρει, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα συμβάλει στην απελευθέρωση των ομήρων» και ότι μπορεί να «θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή τους».

Ο Ριγιάντ Μανσούρ, μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι είναι «αδιαμφισβήτητο» πως το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για το τι λένε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπογράμμισε πως «το μόνο που έχει σημασία τώρα είναι το τι κάνουμε».

Ο Μανσούρ ανέφερε ότι, αν και εκτιμά τις δηλώσεις υποστήριξης από τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου, αυτό «δεν είναι αρκετό».

«Πρέπει να δράσετε. Πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Πρέπει να το σταματήσετε», τόνισε.

Ζήτησε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανέφερε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα με περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη. Αυτό, πρόσθεσε, θα σήμαινε ότι η Χαμάς θα παρέδιδε τα όπλα της και ο πόλεμος θα τερματιζόταν.

Ο Μανσούρ είπε ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν αμετάκλητο δρόμο προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Δήλωσε ότι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με εταίρους για να τερματιστεί ο πόλεμος σήμερα και τόνισε ότι «οι πράξεις σας σήμερα θα καθορίσουν τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων αύριο».

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Τζόναθαν Μίλερ, δήλωσε ότι στη σημερινή συνεδρίαση ακούστηκαν «εξαιρετικά και προκλητικά λόγια».

Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για μόνιμη κατοχή της Γάζας και παρουσίασε τις πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου, όπως τις περιέγραψε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή όλων των ομήρων

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Η ανάληψη «υπέρτατου ελέγχου ασφαλείας» από το Ισραήλ στη Γάζα

Η δημιουργία μιας «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Μίλερ είπε στο συμβούλιο ότι οι πρόσφατες συνομιλίες με τη Χαμάς κατέρρευσαν την ημέρα που η Γαλλία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος.

Κάλεσε το ΣΑ να επικεντρωθεί στη διάλυση της Χαμάς και πρόσθεσε ότι οτιδήποτε λιγότερο «δεν είναι επείγουσα ανάγκη αλλά υποκρισία».

Ρωσία: Πόσοι ακόμη Παλαιστίνιοι πρέπει να πεθάνουν πριν τελειώσει αυτή η απάνθρωπη σφαγή;

Ο Ρώσος πρέσβης, Ντμίτρι Πολιάνσκι, χαρακτηρίζει το σχέδιο του Ισραήλ «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Προσθέτει ότι στο παρελθόν η «ενεργή διπλωματία, και όχι η απερίσκεπτη κλιμάκωση των εχθροπραξιών», οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 140 ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

«Οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να επιλέξουν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων», λέει ο Πολιάνσκι.

Κατηγορεί επίσης το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα: «Πόσοι ακόμη Παλαιστίνιοι πρέπει να πεθάνουν πριν τελειώσει αυτή η απάνθρωπη σφαγή;» διερωτάται.

Στρέφοντας τα βέλη του προς τις ΗΠΑ, ο Πολιάνσκι δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον «νίπτει τας χείρας της» και δίνει στο Ισραήλ «λευκή επιταγή για πλήρη ελευθερία δράσης στη Γάζα».

Κίνα: Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό

Ο Φου Κονγκ, μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη, μίλησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην ομιλία του δήλωσε ότι η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα.

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της παλαιστινιακής επικράτειας· κάθε ενέργεια που επιχειρεί να αλλάξει τη δημογραφική και εδαφική της δομή πρέπει να συναντά τη μέγιστη απόρριψη και αντίσταση», τόνισε.

«Η ψευδαίσθηση της στρατιωτικής υπεροχής πρέπει να εγκαταλειφθεί… η άμεση κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος σωστός δρόμος για να σωθούν ζωές και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερους θανάτους», υπογράμμισε ο Φου.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να ακούσει την έκκληση τόσο της διεθνούς κοινότητας όσο και του ίδιου του λαού της, να σταματήσει άμεσα την κλιμάκωση της έντασης και να θέσει τέλος στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Γάζα», είπε.

«Η εργαλειοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απαράδεκτη. Η συλλογική τιμωρία του λαού της Γάζας είναι απαράδεκτη. Η επίθεση σε αμάχους και ανθρωπιστικούς εργαζόμενους την ώρα που αναζητούν βοήθεια είναι εξίσου απαράδεκτη», τόνισε.

«Είναι κρίσιμο να αναζωογονηθεί η προοπτική της λύσης των δύο κρατών… η μόνη βιώσιμη οδός για την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και την επίτευξη ειρηνικής συνύπαρξης», κατέληξε.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η συνεδρίαση του ΣA υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ρίχνουν την ευθύνη στη Χαμάς

Η Ντόροθι Σι, προσωρινή πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η συνεδρίαση είναι «χαρακτηριστικό παράδειγμα του αντιπαραγωγικού ρόλου που έχουν διαδραματίσει πάρα πολλές κυβερνήσεις σε αυτό το συμβούλιο και σε ολόκληρο το σύστημα του ΟΗΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται ακατάπαυστα για να απελευθερώσουν όσους κρατούνται στη Γάζα, να τερματίσουν τον πόλεμο και να δώσουν στους πολίτες της Γάζας ένα μέλλον χωρίς τη Χαμάς.

Για να επιτευχθεί αυτό, είπε η Σι, «πρέπει να αποδοθεί η ευθύνη στη Χαμάς» και να λογοδοτήσει πλήρως η ίδια και άλλες «τρομοκρατικές» οργανώσεις της Γάζας. Η συνεδρίαση του ΣΑ υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες, πρόσθεσε η διπλωμάτης.

Αποφεύγοντας να αναφερθεί στις πολυάριθμες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ, είπε ότι το Ισραήλ έχει δεχτεί τρεις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός μέχρι στιγμής, ενώ η Χαμάς τις έχει απορρίψει σταθερά και επομένως δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη.

«Η απλή αλήθεια είναι ότι αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς άφηνε ελεύθερους τους ομήρους και όλη τη Γάζα», δήλωσε η Σι, προσθέτοντας ότι η Χαμάς και άλλες χώρες παρατείνουν ενεργά τον πόλεμο «διαδίδοντας ψέματα» για το Ισραήλ και το διαβόητο Gazan Humanitarian Foundation.

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει το σχέδιο στρατιωτικής κατάληψης της Γάζας

Η Γαλλία καταδίκασε το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και τελικά ολόκληρης της Λωρίδας, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εξαιρετικής σοβαρότητας».

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Γαλλίας στον ΟΗΕ, Τζέι Νταρμαντάρικι, δήλωσε ότι το Παρίσι «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» το σχέδιο, το οποίο, όπως τόνισε, θα είχε «δραματικές ανθρωπιστικές συνέπειες» για τους αμάχους που ήδη «ζουν σε φρικτές συνθήκες».

«Οι εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα ή αμάχων που γίνονται στόχος ενώ προσπαθούν να βρουν τροφή είναι αφόρητες», είπε, καλώντας το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσει τους αμάχους και τις υποδομές, και να «ανοίξει επειγόντως όλα τα σημεία διέλευσης» για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή βοήθειας.

Ο Νταρμαντάρικι επανέλαβε επίσης την έκκληση της Γαλλίας για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Βρετανία δηλώνει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ δεν θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Τζέιμς Καριούκι, αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, απηύθυνε αυστηρή δήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας«λανθασμένη» την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την Πόλη της Γάζας και καλώντας το να την «αναθεωρήσει άμεσα».

«Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν θα κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Δεν θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Το μόνο που θα κάνει είναι να βαθύνει τα δεινά των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα», είπε ο Καριούκι.

«Αυτό δεν είναι μονοπάτι προς τη λύση. Είναι μονοπάτι προς περισσότερο αιματοκύλισμα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το σχέδιο θα εκτοπίσει σχεδόν 1 εκατομμύριο Παλαιστινίους.

«Αυτή η απανθρωπιά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», είπε αναφερόμενος στον λιμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. «Η μερική πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια που παραχώρησε το Ισραήλ στα τέλη Ιουλίου αποδείχθηκε τραγικά ανεπαρκής. Έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ισραήλ: Άρετε επειγόντως και μόνιμα όλους τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας».