Λαοθάλασσα διαδηλωτών στο Ισραήλ με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Νετανιάχου

Εντυπωσιακές οι εικόνες από τις διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ. Μια λαοθάλασσα πολιτών έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Νετανιάχου.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές δημιούργησαν μια λαοθάλασσα σε όλο το Ισραήλ την Τρίτη, μπλοκάροντας αυτοκινητόδρομους και συγκεντρωμένοι σε διάφορες πόλεις, σε μια «ημέρα αναστάτωσης» που στόχευε να πιέσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου και να ακυρώσει τα σχέδια επίθεσης στη Γάζα.

Οι συγγενείς των ομήρων ηγήθηκαν της μεγαλύτερης πορείας και συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ, ενώ στην Ιερουσαλήμ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, καθώς το συμβούλιο ασφαλείας συναντήθηκε για να συζητήσει τον πόλεμο. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στον κύριο αυτοκινητόδρομο προς την πόλη Χάιφα και στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

AP Photo Ohad Zwigenberg

Ο στρατός του Ισραήλ έχει λάβει εντολή να επιταχύνει τις προετοιμασίες για μια χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, ενώ οι μεσολαβητές αναφέρουν ότι περιμένουν την απάντηση του Ισραήλ σε μια συμφωνία εκεχειρίας που ήδη υπάρχει στο τραπέζι.

Ο Νετανιάχου αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι η επίθεση στην πόλη της Γάζας θα ήταν καταστροφική για τους Παλαιστινίους που παλεύουν να επιβιώσουν από την πείνα και επικίνδυνη για περίπου 20 ομήρους που θεωρείται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Μάχη για τον τερματισμό του πολέμου

Δεν ελήφθη απόφαση για την εκστρατεία στην πόλη της Γάζας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Τρίτης, ανέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, εν μέσω έντονης παγκόσμιας οργής για μια επίθεση σε νοσοκομείο που σκότωσε 20 άτομα, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ κάλεσε το Ισραήλ να απαντήσει στη συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων για τη Γάζα, την οποία έχει αποδεχτεί η Χαμάς και αντανακλά τις προηγούμενες απαιτήσεις του Ισραήλ.

«Οι προσπάθειες καθυστέρησης με την αλλαγή τοποθεσιών ή άλλες τακτικές είναι σαφείς για τη διεθνή κοινότητα, και είναι καιρός το Ισραήλ να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε αυτό που έχει ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου ως μέρος μιας συμφωνίας εκεχειρίας για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων, με το συναίσθημα αυτό να οδηγείται κυρίως από τις ανησυχίες για τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα και τις επιπτώσεις των δύο χρόνων πολέμου στην ισραηλινή κοινωνία και οικονομία.

AP Photo Ohad Zwigenberg

Οι περισσότερες διαδηλώσεις περιλαμβάνουν κάποιους διαδηλωτές που ζητούν το τέλος της πείνας και της σφαγής των Παλαιστινίων, αλλά συνήθως αποτελούν μια μικρή μειοψηφία. Οι δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας έδειξαν ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των Εβραίων Ισραηλινών συμφωνούν εν μέρει ή πλήρως με την δήλωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα».

Διεθνής αντίδραση και πολιτικές πιέσεις

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άλλη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 78% των Εβραίων Ισραηλινών δήλωσαν ότι δεν «ενοχλούνται τόσο» ή «δεν ενοχλούνται καθόλου» από τις αναφορές για την ταλαιπωρία των Παλαιστινίων.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό πίεση από τα ακροδεξιά κόμματα που στηρίζουν την εύθραυστη κυβερνητική του συμμαχία και δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν εάν συμφωνήσει σε μια συμφωνία εκεχειρίας. Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών των ομήρων στη Γάζα, λένε ότι παρατείνει τον πόλεμο για να επεκτείνει την προσωπική του πολιτική καριέρα.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε τερματίσει τον πόλεμο πριν από έναν χρόνο και να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους και τους στρατιώτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε σώσει ομήρους και στρατιώτες, αλλά ο πρωθυπουργός επέλεξε, ξανά και ξανά, να θυσιάσει αμάχους για χάρη της εξουσίας του», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο 25χρονος γιος, Μάταν, παραμένει στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι η στρατιωτική δύναμη είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί η ασφάλεια του Ισραήλ και να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους.

Ορισμένοι διαδηλωτές δήλωσαν ότι δεν έχουν μεγάλες ελπίδες ότι ο Νετανιάχου θα αλλάξει πορεία, αλλά ήθελαν να σταθούν ενάντια στις πολιτικές του, όπως η Άντα Γκόρνι, 88 ετών, που διαδήλωνε με την κόρη της Κάρμεν, η οποία κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Αρκετά» στα αραβικά, αγγλικά και εβραϊκά.

«Απλώς θέλουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, να φέρουμε πίσω τους ομήρους και να σταματήσουμε την πείνα στη Γάζα», είπε η Κάρμεν, 58 ετών. «Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε φωναχτά, αλλά δεν νομίζω ότι μας ακούνε».