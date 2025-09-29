LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Καθυστερεί η συνέντευξη Τύπου Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα

Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποιούν δηλώσεις από λεπτό σε λεπτό στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο το σχέδιο 21 σημείων για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιούν από λεπτό σε λεπτό Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά την υποδοχή του ισραηλινού πρωθυπουργού από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Η συνέντευξη Τύπου έχει καθυστερήσει κάτι παραπάνω από 45 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα. Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ζήτησε συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα.

LIVE η συνέντευξη Τύπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει αναφέρει πολλάκις τις προηγούμενες ημέρες – χωρίς να κρύβει την αισιοδοξία του για την έκβαση της συζήτησης – θα προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρήνης για το τέλος του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνομιλιών, ωστόσο, ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει ενστάσεις, καθώς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει «οριστικοποιηθεί ακόμη» καμία συμφωνία. Από την πλευρά της η Χαμάς ανέφερε ότι δεν της έχει σταλεί επίσημα η πρόταση.

Ενώ ο Τραμπ χαιρετούσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ένας δημοσιογράφος ρώτησε: «Είστε σίγουρος ότι θα επέλθει ειρήνη στη Γάζα σύντομα;» με τον Τραμπ να απαντά: «Ναι, είμαι πολύ σίγουρος».

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο από την αρχή της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε ένα οξύ δίλημμα: να επιλέξει ανάμεσα στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου για τερματισμό του πολέμου και στις απαιτήσεις μελών της κυβέρνησής του που ζητούν συνέχιση της επίθεσης.

Τι προβλέπει το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ

Σύμφωνα με διαρροές που έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ, το σχέδιο των 21 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) θα αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας και η περιοχή θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση, ενώ η τελευταία πρόταση ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στη Γάζα.

Προβλέπει επίσης την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση της συμφωνίας. Μόλις επιστραφούν, το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για την ειρήνη θα προσφερθούν αμνηστία και ασφαλής έξοδος από τη Γάζα – και η οργάνωση δεν θα έχει μελλοντικό ρόλο στην περιοχή. Όλες οι στρατιωτικές δομές της Χαμάς θα καταστραφούν.

Το σχέδιο φαίνεται να συνιστά μια σημαντική στροφή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προηγουμένως υποστήριζε τη μετακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας (2,1 εκατομμύρια) και την ανάπτυξη της Γάζας σε μια “ριβιέρα” που θα ανήκει στις ΗΠΑ.

Αναγνωρίζει επίσης τις φιλοδοξίες των Παλαιστινίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιλαμβάνει ένα μελλοντικό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή (PA) στην περιοχή, αφού έχει πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις.