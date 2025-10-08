Μαδρίτη: 4 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από την κατάρρευση κτιρίου

Μπροστά στο χειρότερο σενάριο βρέθηκαν τα σωστικά συνεργεία στη Μαδρίτη, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού αγνοουμένων μετά την κατάρρευση κτιρίου, εντόπισαν τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πρωτεύουσα, μετά την κατάρρευση κτιρίου υπό κατασκευή στο κέντρο της Μαδρίτης.

Οι σοροί δύο ατόμων που αγνοούνταν εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στα συντρίμμια του κτιρίου, σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης στο X.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι διασώστες ανέσυραν άλλα δύο πτώματα.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, μεταξύ των νεκρών ήταν εργαζόμενοι από το Μάλι, τη Γουινέα και τον Ισημερινό.

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Σύμφωνα με την EFE και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 30-40 άτομα εργάζονταν στο κτίριο, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

“Αρκετές δομές της οροφής του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν, κατέρρευσαν”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Beatriz Martin, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, σημειώνοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς να γνωρίζουμε τα αίτια του δυστυχήματος.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, η Δικαστική Αστυνομία της Μαδρίτης “είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση του συμβάντος”, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης σε άλλη ανάρτηση στο X.

Λίγες ώρες πριν από την ανάσυρση των σορών, ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα, χαρακτήρισε την αναζήτηση των αγνοουμένων στα ερείπια “πολύπλοκη και δύσκολη αποστολή”, προσθέτοντας ότι κλήθηκαν αστυνομικοί σκύλοι για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

“Η σορός του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκε και ανακτήθηκε από το κτίριο, άλλος ένας άνθρωπος που αγνοείται επίσης εντοπίστηκε – νεκρός – στο εσωτερικό του κτιρίου και καταβάλλονται προσπάθειες για να φθάσουμε στη σορό του (…) υπάρχουν ακόμη δυο άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί”, είπε στον ισπανικό Τύπο ο Αλμέιδα το βράδυ της Τρίτης, ενώ συμπληρώνονταν κάπου δέκα ώρες από την κατάρρευση.

Η πρώτη σορός που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ήταν ενός άνδρα, σχολίασε ο δήμαρχος.

“Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν η δεύτερη σορός ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα που αγνοείται, όλα παραμένουν αβέβαια”, πρόσθεσε. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως συνέχιζαν να αγνοούνται μία αρχιτέκτονας και τρεις εργάτες.

“Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως βρέθηκε σορός στο εσωτερικό του ακινήτου και πυροσβέστες εργάζονται για την ανάσυρσή του”, ανέφερε, θυμίζοντας πως έχουν αναπτυχθεί ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Ερωτηθείς για τα αίτια της καταστροφής, ο δήμαρχος αναγνώρισε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να απαντήσει. “Η αστυνομία διενεργεί έρευνα που θα επιτρέψει να κατανοήσουμε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες”, είπε.