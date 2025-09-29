Μολδαβία: Η ΕΕ χαιρετίζει τη νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων – “Ηχηρό το μήνυμα του λαού”

Η ΕΕ χαιρετίζει τα εκλογικά αποτελέσματα στη Μολδαβία και τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε με διαφορά τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία, που σηματοδοτήθηκαν από κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021 σ’ αυτή τη χώρα που είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της.

Igor Grosu, president of Moldova's parliament and leader of the pro-EU Party of Action and Solidarity speaks to the media after the parliamentary election, in Chisinau, Moldova, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Σύμφωνα με τις προβολές, το PAS είναι πιθανό να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο με 55 έδρες στις 101. Στην απερχόμενη βουλή είχε 63 έδρες.

Το PAS κέρδισε το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%. Ένας από τους ηγέτες αυτού του τελευταίου, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντόντον (2016-2020), διεκδίκησε τη νίκη και κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν σήμερα στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται, με 7,99%, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου Ίον Τσεμπάν, ο οποίος είχε καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον του PAS.

Ο αναλυτής της ομάδας σκέψης WatchDog Αντρέι Τσουραράρου δήλωσε πως το Κρεμλίνο είναι πιθανό «να προσφύγει σε διαδηλώσεις, στη διαφορά βουλευτών του PAS και σε άλλες τακτικές για να δημιουργήσει προβλήματα στο σχηματισμό μιας σταθερής φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης».

Λίγο περισσότεροι από το 52% των μολδαβών ψηφοφόρων πήραν μέρος στην ψηφοφορία αυτή, στην οποία έπρεπε να αποφασίσουν ανάμεσα στη συνέχιση της προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια επιστροφή στην αγκαλιά της Ρωσίας.

Το PAS περιόρισε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν την οπισθοχώρησή του σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021, στις οποίες είχε συγκεντρώσει 52,8% των ψήφων έναντι 27,2% για το Μπλοκ Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών του Ίγκορ Ντοντόν.

Τα στρατόπεδα αλληλοκατηγορήθηκαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για χειραγώγηση και προσπάθειες εκφοβισμού.

Η ψηφοφορία επισκιάσθηκε από φόβους για εξαγορές ψήφων και ταραχές, καθώς και από μια «χωρίς προηγούμενο εκστρατεία παραπληροφόρησης» που διεξήγαγε η Ρωσία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μόσχα διέψευσε τις κατηγορίες αυτές, ενώ η μολδαβική αντιπολίτευση, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική, κατηγόρησε το PAS ότι σχεδίασε νοθεία.

Η μολδαβική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι εντόπισε απόπειρες επιθέσεων στην εκλογική υποδομή, «οι οποίες εξουδετερώθηκαν σε πραγματικό χρόνο».

Αφού ψήφισε στο Κισινάου, η Μάγια Σάντου προειδοποίησε εναντίον «της μαζικής ανάμιξης της Ρωσίας», λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η χώρα της, η οποία συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία, βρίσκεται «σε κίνδυνο».

“Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι σαφές”

A man lets a child cast his paper ballot during a parliamentary election, in Chisinau, Moldova, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Vadim Ghirda)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε τη Δευτέρα το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία, δηλώνοντας ότι αποδεικνύει πως η μικρή χώρα της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκεται σταθερά σε πορεία ένταξης στην ΕΕ.

Το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας κέρδισε με συντριπτική νίκη τον ρωσικό-προσανατολισμένο αντίπαλό του στις εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δευτέρας, μια επικύρωση της προσπάθειας της πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας να ενταχθεί στην ΕΕ και να αποδεσμευτεί από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

“Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι σαφές και ηχηρό”, δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

“Επέλεξαν τη δημοκρατία, τις μεταρρυθμίσεις και το ευρωπαϊκό μέλλον, παρά την πίεση και τις παρεμβάσεις από τη Ρωσία”, είπε ο Κόστα.

Η επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Μολδαβία ψήφισε ξεκάθαρα υπέρ της Ευρώπης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. “Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα της πορείας σας”, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις εκλογές «παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις». «Παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις, η επιλογή των μολδαβών πολιτών εκφράσθηκε με δύναμη», έγραψε στο Χ. «Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό της Μολδαβίας στο ευρωπαϊκό της πρόγραμμα και στο όραμα για ελευθερία και κυριαρχία».

«Τίποτε δεν σταματά τον λαό που επιλέγει την δημοκρατία και τη ελευθερία. Ούτε και οι απελπισμένες απόπειρες ξένης ανάμειξης», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ χαιρέτισε το θάρρος του μολδαβικού λαού για την διατήρηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

«Όχι μόνο σώσατε την δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταθήκατε επίσης εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της περιοχής», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός τονίζοντας ότι είναι «ένα καλό μάθημα για όλους εμάς».

Η Μολδαβία είναι επισήμως υποψήφια προς ένταξιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, αλλά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, είναι μπλοκαρισμένες από το βέτο της Ουγγαρίας. Η Βουδαπέστη είναι αντίθετη με την υποψηφιότητα του Κιέβου, με το πρόσχημα ότι η εμπόλεμη Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου της Μολδαβίας Μάια Σαντού νίκησε στις χθεσινές εκλογές εξασφαλίζοντας το 50% του ψήφων. Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από κατηγορίες για κατάφωρη ρωσική ανάμειξη μέσω εξαγοράς ψήφων, εκφοβισμού και παραπληροφόρησης.

Ζελένσκι: “Η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία”

A woman exits a voting booth during a parliamentary election, in Chisinau, Moldova, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Vadim Ghirda)

«Δεν κέρδισε μόνο το PAS τις εκλογές, κέρδισε ο λαός», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας την επομένη της νίκης του στις βουλευτικές εκλογές.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μόνο και μόνο επειδή εσείς προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και επιλογή», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε «βρώμικες» μεθόδους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία.

«Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του μέσω τηλεδιάσκεψης σε φόρουμ για την ασφάλεια στην Βαρσοβία.

«Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.