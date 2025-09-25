Μόσχα: “Γελοιότητες” η ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή για τα περιστατικά με drones που σημειώθηκαν σε τέσσερα αεροδρόμια της Δανίας.

Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (25/9), η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Τα τέσσερα αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τετάρτης (24/09) εξαιτίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση της Δανίας προγραμματίζει να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ για να συγκαλέσει μια συνάντηση με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας, προκειμένου να συζητηθεί η απειλή από drones.