Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ κρέμασε αφίσα με την ισοπεδωμένη Γάζα για να τη βλέπουν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Συνεχίζει τις προκλήσεις κατά των Παλαιστινίων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, προχώρησε σε νέα προκλητική κίνηση κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων μέσα από ισραηλινή φυλακή, μετά τις απειλές κατά του Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργκούτι που έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Ο ακροδεξιός υπουργός, προχώρησε σε ανάρτηση ενός βίντεο που μεταδίδει σοκαριστικά πλάνα μέσα από ισραηλινή φυλακή, όπου φαίνονται να εκτίθενται εικόνες της καταστροφής στη Γάζα, με σκοπό να χλευάσει Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στη σελίδα του Μπεν-Γκβιρ στο Telegram και επαληθεύτηκε από τον οργανισμό ελέγχου γεγονότων Sanad του Al Jazeera, δείχνει τον Ισραηλινό υπουργό, συνοδευόμενο από αξιωματούχους, να δείχνει μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία που αποτυπώνει σκηνικό ερήμωσης στη Γάζα.

Όπως φαίνεται να λέει ο φανατισμένος ισραηλινός υπουργός, οι κρατούμενοι είναι υποχρεωμένοι να την αντικρίζουν στον δρόμο τους προς τον καθημερινό προαυλισμό και ισχυρίζεται μάλιστα ότι ένας από τους κρατούμενος αναγνώρισε το ίδιο του το σπίτι. «Έτσι πρέπει να είναι», προσθέτει.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο Telegram, είχε τη λεζάντα: «Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών τοποθέτησε φωτογραφίες από την κατεστραμμένη Γάζα στις πτέρυγες των τρομοκρατών — ώστε να καταλάβουν ότι δεν τα βάζεις με τον λαό του Ισραήλ!» αναφέρουν οι Times of Israel.

Η επίσκεψη έγινε λίγες ημέρες αφότου ο Μπεν-Γκβιρ καταγράφηκε να εισέρχεται στο κελί του εμβληματικού Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργκούτι, που βρίσκεται στη φυλακή από το 2002, και να τον απειλεί.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Μπεν Γκβιρ και δύο άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, στέκονται μπροστά στον Μπαργκούτι και τον περιβάλλουν, καθώς αυτός στέκεται σε μια γωνία του κελιού του.

Στο βίντεο, ο Μπεν-Γκβιρ είπε στον Μπαργκούτι: «Δεν θα νικήσεις. Όποιος τα βάζει με το Έθνος του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά και τις γυναίκες μας — θα τον εξαφανίσουμε. Να το ξέρεις αυτό, [έτσι έγινε] σε όλη την ιστορία».