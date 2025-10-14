Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, στην πρώτη τους συνάντηση μετά τις πρόσφατες εντάσεις για τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων των δύο πλευρών τους τελευταίους μήνες.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους, στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την επεισοδιακή συνάντηση που είχε προηγηθεί, με τον Τραμπ να αφήνει αιχμές για τη διαχείριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και τον κ. Ζελένσκι να απαντά δημόσια ότι «κάθε καθυστέρηση κοστίζει ζωές στο πεδίο».

Η τελευταία τους επικοινωνία είχε διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την πίεση των εξελίξεων στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής δέσμευση για νέα πακέτα στήριξης.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σκοπεύει να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας -όπως έχει τονίσει- σαφείς εγγυήσεις τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να επικεντρωθεί στην επόμενη φάση της αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο, αλλά και στη διεθνή πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες.