Το Ισραήλ αναχαίτισε ξανά στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Το Ισραήλ προχώρησε σε αναχαίτιση των 9 ιστιοφόρων του νέου στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα προκειμένου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Ακινητοποιήθηκε ο νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια που κατευθυνόταν προς τη Γάζα και είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ, λίγες ημέρες μετά την έντονη διεθνή αντίδραση και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τη σύλληψη ακτιβιστών στον προηγούμενο στολίσκο.

Ο στολίσκος, αποτελούμενος από εννέα ιστιοφόρα που έφεραν σημαίες Ιταλίας και Γαλλίας, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο, ακινητοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου 120 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάζας, όπως ανέφεραν οι οργανωτές της, η Ομοσπονδία Ελευθερίας Φλότιλας (FFC) και η Thousand Madleens to Gaza.

Ο στολίσκος, που απέπλευσε από την Τουρκία, μετέφερε γιατρούς, νοσηλευτές και δημοσιογράφους, καθώς και ένα πλοίο που μπορεί να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο, το οποίο είχε φάρμακα, αναπνευστικά μηχανήματα και θρεπτικά εφόδια για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις της Γάζας.

Οι οργανωτές ανέφεραν ότι η ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε διεθνή ύδατα και ότι ο στολίσκος δεν αποτελούσε απειλή. «Η κατάληψη αυτή είναι μια ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αψηφά τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, που απαιτούν αδιάκοπη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα», δήλωσε η Ομοσπονδία. «Οι εθελοντές μας δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Ισραήλ και δεν μπορούν να ποινικοποιηθούν για τη συμμετοχή τους σε ανθρωπιστική αποστολή ή για την πλεύση τους σε διεθνή ύδατα».

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι πλοία καταλήφθηκαν και ότι οι επιβαίνοντες θα μεταφερθούν σε ισραηλινό λιμάνι και κατόπιν να απελαθούν. Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε πως ο στολίσκος ήταν μια «άκαρπη προσπάθεια να παραβιαστεί ο νομικός ναυτικός αποκλεισμός και να εισέλθουν σε ζώνη πολέμου».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πράξη πειρατείας», ανακοινώνοντας ότι καταβάλλονται όλες οι ενέργειες για την απελευθέρωση των Τούρκων πολιτών και τον συντονισμό με άλλες χώρες για την απελευθέρωση των πολιτών τους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μελίσα Καμάρα, η οποία δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβίασε ξανά το διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πραγματική απαγωγή» με στόχο άτομα που ήθελαν απλώς να βοηθήσουν στην άρση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ είχε συλλάβει περίπου 450 ακτιβιστές, ανάμεσα τους και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ορισμένοι ακτιβιστές ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα σωματικής και λεκτικής κακοποίησης, ενώ τους αρνήθηκαν ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Η Τούνμπεργκ, μετά την επιστροφή της στη Σουηδία, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να μοιραστεί τα όσα υπέστη, αναφέροντας, ωστόσο, τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά στη Γάζα. «Μπορώ να μιλήσω για όλα τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, για τα παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί, για όλα τα σπίτια που καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες περί κακοποίησης, χαρακτηρίζοντας τις «αναληθείς και απερίσκεπτες». Υποστήριξε ότι «κανένας από τους συλληφθέντες δεν υπέβαλε καμία καταγγελία για κακοποίηση».

Ο Αμερικανός ακτιβιστής Ντέιβιντ Άντλερ περιέγραψε την εμπειρία του ως «εφιάλτη πέντε ημερών», αναφέροντας ότι υπήρξε «παράνομη και βίαιη σύλληψη» και ότι «υποβλήθηκε σε ψυχολογική βασανιστήρια».

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν-Γκβίρ, δήλωσε ότι «είναι περήφανος» για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές τους συλληφθέντες, προσθέτοντας πως «θα πρέπει να σκεφτούν δύο φορές πριν πλησιάσουν ξανά το Ισραήλ».