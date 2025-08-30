Οι Χούθι επιβεβαίωσαν: Νεκρός ο πρωθυπουργός της Υεμένης από ισραηλινή επίθεση

Ο Αχμέντ ο αλ-Ραχάουι έπεσε νεκρός από ισραηλινά πλήγματα όπως και οι ίδιοι οι Χούθι επιβεβαίωσαν.

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι ο Αχμέντ ο αλ-Ραχάουι, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός στην Υεμένη από τον Αύγουστο του 2024, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ακριβείας την Πέμπτη, ενώ παρευρισκόταν σε κυβερνητική συνεδρίαση. Αρκετοί υπουργοί αναφέρθηκαν επίσης ότι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η επιδρομή σημειώθηκε καθώς οι αξιωματούχοι συνεδρίαζαν έτσι ώστε να εξετάσουν την απόδοση της κυβέρνησης για το περασμένο έτος.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι «χτύπησε με ακρίβεια έναν στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά».

Οι Χούθι, εν τω μεταξύ, καταδίκασαν την επιδρομή ως μέρος της ευρύτερης εκστρατείας του Ισραήλ εναντίον ομάδων που συμμαχούν με τη Χαμάς στη Γάζα.