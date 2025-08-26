ΟΗΕ προς Ισραήλ: Οι έρευνες για τα πλήγματα στη Γάζα πρέπει να αποδώσουν

Μετά τον θάνατο 20 ανθρώπων από τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητά ουσιαστικά αποτελέσματα και ανάληψη ευθύνης από τις ισραηλινές αρχές.

Η έρευνα που ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει το Ισραήλ για τα χθεσινά πλήγματα του στρατού του εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, από τα οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, θα πρέπει «να φέρει αποτελέσματα», ζήτησε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.