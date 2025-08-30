Ώρα μηδέν στη Γάζα: Τέλος οι “παύσεις” για βοήθεια, επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση

Η απόφαση του Ισραήλ να σταματήσει τις παύσεις για την παράδοση βοήθειας στη Γάζα εντείνει την ανθρωπιστική κρίση, καθώς o Νετανιάχου προχωρά στην κλιμάκωση των επιθέσεων και την προετοιμασία για επίγεια επιχείρηση.

Η απόφαση του Ισραήλ να σταματήσει τις τακτικές παύσεις των επιθέσεων, κατά τις οποίες προέβαινε σε παράδοση βοήθειας στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή (29/8) από τον ισραηλινό στρατό, ενόψει της κλιμάκωσης των επιθέσεων στην πόλη της Γάζας και την προετοιμασία για επίγεια επιχείρηση.

Η απόφαση αναμένεται να επιδεινώσει τη λιμοκτονία που ήδη πλήττει τη βόρεια Γάζα, με εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους πολίτες να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις στην περιοχή της Γάζας καθώς προετοιμάζεται για την επόμενη φάση της επιχείρησης, κάτι που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, ακόμα και οι σύμμαχοι του Ισραήλ προειδοποιούν ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ήδη εξαντλημένη Παλαιστινιακή κοινότητα, η οποία πλήττεται από πείνα, αρρώστιες και ισραηλινές επιθέσεις.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πέντε άτομα πέθαναν λόγω υποσιτισμού, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 59 άτομα τις τελευταίες 24 ώρες.

Σε ανακοίνωση του στο X, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η “τοπική τακτική παύση” για την πόλη της Γάζας δεν θα ισχύει πλέον από την Παρασκευή το πρωί. Η πόλη πλέον θεωρείται “επικίνδυνη ζώνη μαχών”, αν και το Ισραήλ δεν έχει διατάξει εκκένωση των πολιτών. Περίπου το 80% της Γάζας βρίσκεται υπό εντολές εκκένωσης, με τους πολίτες να συγκεντρώνονται σε μόλις το 20% της έκτασης της περιοχής, και ακόμη και εκείνες οι περιοχές δεν είναι ασφαλείς, καθώς στοχεύονται από ισραηλινές επιθέσεις.

Ο στρατός του Ισραήλ περιέγραψε τις τρέχουσες επιθέσεις ως τα “πρώτα στάδια” της προγραμματισμένης επιχείρησης, αν και οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι φέρονται να διαφωνούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ικανότητα του στρατού να υλοποιήσει τις εντολές του, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Παρά την πίεση από τη διεθνή κοινότητα λόγω της πείνας στη Γάζα, το Ισραήλ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα κάνει παύσεις για μερικές ώρες κάθε μέρα, προκειμένου να επιτρέψει τη μεταφορά περισσότερων βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους. Ωστόσο, οι εν λόγω μέτρα δεν ήταν αρκετά για να αναστρέψουν την πορεία προς τη λιμοκτονία, και η Γάζα εξακολουθεί να πλήττεται σοβαρά.

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων έρχεται παρά την αποδοχή της προτεινόμενης συμφωνίας μερικής εκεχειρίας από τη Χαμάς, με όρους που το Ισραήλ είχε συμφωνήσει. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί υποστηρίζουν το τέλος του πολέμου, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ υπάρχει έντονη εσωτερική κριτική για την προγραμματισμένη επιχείρηση, που φοβούνται ότι θα θέσει σε κίνδυνο τους ζωντανούς ομήρους και θα επιφέρει βαρύ κόστος για τους στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τους τελευταίους 23 μήνες, οι περισσότεροι από αυτούς άμαχοι. Οι ισραηλινές επιθέσεις ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 Ισραηλινούς και την απαγωγή 251 ομήρων.

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους “ίδιους κινδύνους” από την επικείμενη επίθεση

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς προειδοποίησε σήμερα, ενόψει της επίθεσης που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει στην πόλη της Γάζας, ότι οι Ισραηλινοί όμηροι τους οποίους κρατεί θα αντιμετωπίσουν τους “ίδιους κινδύνους” με τους δικούς του μαχητές.

“Θα φροντίσουμε τους φυλακισμένους (ομήρους σ.σ.) όσο καλύτερα θα μπορούμε, και αυτοί θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών και των συγκρούσεων, θα υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης“, αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.

“Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του”, προστίθεται στο κείμενο που αποδίδεται στον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.