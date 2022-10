Ουκρανία: Σε νέα, απρόβλεπτη φάση ο πόλεμος - Η "διορία" μέχρι τα Χριστούγεννα για τη Ρωσία

Σε μια νέα, απρόβλεπτη φάση φαίνεται να μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς την τρέχουσα εβδομάδα την σχετική ηρεμία σε πόλεις μακριά από τα πεδία των μαχών, διαδέχτηκε σωρεία αεροπορικών επιδρομών και αύξηση των ρωσικών επιθέσεων.

Ένα κύμα πυραύλων, ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξε δεκάδες τοποθεσίες σε όλη την Ουκρανία από τη Δευτέρα, σύμφωνα με αξιωματούχους, με στόχο μη στρατιωτικές υποδομές σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, που βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από τις γραμμές του μετώπου στα ανατολικά και νότια.

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο, για να ακολουθήσουν "μακρόσυρτες" μάχες, για να εντατικοποιηθούν τις τελευταίες μέρες τα "χτυπήματα" καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

"Αυτός είναι τώρα ο τρίτος, ο τέταρτος, πιθανώς ο πέμπτος διαφορετικός πόλεμος που παρατηρούμε", δήλωσε στο CNN ο Keir Giles, ανώτερος σύμβουλος στο Πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας του Chatham House.

Τα χτυπήματα ακολούθησαν εβδομάδες ουκρανικών επιτυχιών στο έδαφος και ξεκίνησαν δύο ημέρες αφότου μια τεράστια έκρηξη κατέστρεψε τη γέφυρα του Κερτς, το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας και της Ρωσίας.

Με τους κρύους μήνες να πλησιάζουν και πιθανότατα να επιβραδύνουν τις χερσαίες μάχες, οι ειδικοί λένε ότι οι επόμενες εβδομάδες του πολέμου αναμένεται πλέον να είναι ζωτικής σημασίας.

"Αυτό που φαινόταν μακρινή προοπτική για οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πειστικά ως νίκη της Ουκρανίας, είναι τώρα πολύ πιο εύλογο", είπε ο Gile. "Η απάντηση από τη Ρωσία είναι πιθανό να κλιμακωθεί περαιτέρω".

Η "διορία" μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι πρόσφατες επιθέσεις και τα περαιτέρω πλήγματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, θεωρούνται απόδειξη του ξεσπάσματος του Πούτιν μετά από μια σειρά οπισθοδρομήσεων, που τον έθεσαν υπό πίεση στο εσωτερικό της χώρας. Και τα αερομεταφερόμενα χτυπήματα αποσπούν την προσοχή από την θλιβερή, για τη Ρωσία, τροπή που πήρε ο χερσαίος πόλεμος.

Ο Oleksii Hromov, ανώτερος Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν ανακαταλάβει περίπου 120 οικισμούς από τα τέλη Σεπτεμβρίου καθώς προχωρούν στις περιοχές Χάρκοβο, Ντόνετσκ και Χερσώνα. Την Τετάρτη, η Ουκρανία είπε ότι απελευθέρωσε ακόμα πέντε οικισμούς στην αργή αλλά σταθερή ώθησή της στη Χερσώνα.

Αυτές οι αντεπιθέσεις άλλαξαν τη δυναμική του πολέμου και διέψευσαν μια εκτίμηση, που δημιουργήθηκε στη Δύση και στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ότι ενώ η Ουκρανία μπορούσε να υπερασπιστεί σθεναρά εδάφη, δεν είχε την ικανότητα να καταλάβει έδαφος.

«Οι Ρώσοι παίζουν για το σφύριγμα – (ελπίζοντας να) αποφύγουν μια κατάρρευση στην πρώτη γραμμή τους πριν μπει ο χειμώνας", είπε ο Samir Puri, ανώτερος συνεργάτης στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών.

"Αν καταφέρουν να φτάσουν στα Χριστούγεννα με την πρώτη γραμμή να φαίνεται περίπου όπως είναι, αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία για τους Ρώσους, δεδομένου του πόσο κακή ήταν η εικόνα της από τον Φεβρουάριο".

Αντιμέτωπο με νέες αποτυχίες, το Κρεμλίνο διόρισε νέο γενικό διοικητή της εισβολής της Ρωσίας. Αλλά υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν μπορεί να δώσει στις δυνάμεις του το πάνω χέρι πριν από το τέλος του έτους, δεδομένου του ρυθμού και του κόστους των ουκρανικών αντεπιθέσεων.

Τα ουκρανικά στρατεύματα επικεντρώνονται κυρίως στην ώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς τα ανατολικά, αφού διέσχισαν τον ποταμό Oskil στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη Μόσχα να ετοιμάζεται πιθανότατα να υπερασπιστεί τις πόλεις Starobilsk και Svatove στην περιοχή Λουχάνσκ, σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW).

Η επίτευξη ενός μεγάλου χτυπήματος στο Ντονμπάς θα στείλει ένα άλλο ισχυρό μήνυμα και η Ουκρανία θα είναι πρόθυμη να βελτιώσει τα κέρδη της προτού οι θερμοκρασίες πέσουν κατακόρυφα στο πεδίο της μάχης και ο πλήρης αντίκτυπος της αύξησης των τιμών της ενέργειας γίνει αισθητός σε όλη την Ευρώπη.

"Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει ένα κίνητρο για την Ουκρανία να κάνει τα πράγματα γρήγορα", είπε ο Giles. "Η χειμερινή ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και η ενεργειακή υποδομή και η ενέργεια που καταστρέφονται στην ίδια την Ουκρανία, θα είναι πάντα μια δοκιμασία ανθεκτικότητας για την Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές της".

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν ορκιστεί ότι θα σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα πάρει ο πόλεμος, αλλά αρκετές ευρωπαϊκές χώρες –ιδιαίτερα εκείνες που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική ενέργεια– κοιτάζουν κατάματα μια κρίση κόστους ζωής, η οποία, χωρίς ενδείξεις ουκρανικής προόδου στο πεδίο της μάχης, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υποστήριξη.

Εν τω μεταξύ, οι πρόσφατες μέρες έδειξαν ότι τοποθεσίες πέρα ​​από το σημερινό θέατρο επίγειων μαχών απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ασφαλείς. Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς πραγματοποιήθηκε ο βομβαρδισμός στη γέφυρα του Κερτς –και το Κίεβο δεν ανέλαβε την ευθύνη– αλλά το γεγονός ότι ένας στόχος τόσο βαθιά σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία θα μπορούσε να χτυπηθεί επιτυχώς υπαινίσσεται μια σοβαρή ουκρανική απειλή εναντίον βασικών ρωσικών πόρων.

Αγώνας για ανθρώπινο δυναμικό

Η Ρωσία παλεύει στο έδαφος και δεν κατάφερε να επιτύχει την υπεροχή στον αέρα, αλλά οι πρόσφατες επιθέσεις μπορεί να πέτυχαν έναν στόχο – στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης προς τον αυξανόμενο κατάλογο των εσωτερικών επικριτών του Πούτιν.

Η επίθεση κατέστρεψε τις μη στρατιωτικές υποδομές σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους. Ήταν "μια ένδειξη της φύσης της απειλής από τη Ρωσία", είπε ο Giles. "Εδώ και πολλούς μήνες, ο ρωσικός στόχος ήταν να καταστρέψει την Ουκρανία αντί να την κατέχει".

Η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, Ukrenergo, λέει ότι έχει σταθεροποιήσει την παροχή ρεύματος στο Κίεβο και τις κεντρικές περιοχές της Ουκρανίας, αφού μεγάλο μέρος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας διακόπηκε από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει ότι "υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει" για να επισκευαστεί ο κατεστραμμένος εξοπλισμός και ζήτησε από τους Ουκρανούς να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι παραμένει απίθανο ο αεροπορικός βομβαρδισμός της Ρωσίας να αποτελέσει επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ενώ η εκτίμηση των στρατιωτικών αποθεμάτων των δύο στρατών είναι δύσκολη, οι δυτικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η Μόσχα μπορεί να μην έχει την ικανότητα να διατηρήσει την ισχύ της.

"Γνωρίζουμε – και οι Ρώσοι διοικητές στο έδαφος γνωρίζουν – ότι οι προμήθειες και τα πυρομαχικά τους τελειώνουν", είπε ο Jeremy Fleming, επικεφαλής κατασκοπείας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια σπάνια ομιλία του.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε επίσης το ISW, το οποίο ανέφερε στην καθημερινή του ενημέρωση για τη σύγκρουση τη Δευτέρα ότι τα πλήγματα "σπατάλησαν μερικά από τα λιγοστά όπλα ακριβείας της Ρωσίας εναντίον πολιτικών στόχων και όχι σε σημαντικούς στρατιωτικά στόχους".

"Η χρήση της περιορισμένης προμήθειας όπλων ακριβείας από τη Ρωσία σε αυτούς τους στόχους μπορεί να στερήσει από τον Πούτιν επιλογές για να διακόψει τις συνεχιζόμενες ουκρανικές αντεπιθέσεις", εκτιμά το ISW.

Το πόσα ακριβώς όπλα και ανθρώπινο δυναμικό έχουν απομείνει σε κάθε πλευρά θα είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα αλλάξει η ροή τις επόμενες εβδομάδες.

"Ο καταιγισμός των πυραυλικών επιθέσεων θα είναι περιστασιακό χαρακτηριστικό που προορίζεται για επιδείξεις ακραίας οργής, επειδή οι Ρώσοι δεν έχουν τα αποθέματα πυρομαχικών ακριβείας για να διατηρήσουν αυτό το είδος πυραυλικής επίθεσης υψηλού ρυθμού στο μέλλον", είπε ο Puri.

Ωστόσο, κάποια βοήθεια για τον Πούτιν μπορεί να είναι καθ' οδόν. Μια ανακοίνωση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία θα "αναπτύξουν μια κοινή περιφερειακή ομάδα στρατευμάτων" προκάλεσε φόβους για εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο στενών συμμάχων και ότι τα λευκορωσικά στρατεύματα θα μπορούσαν επίσημα να ενωθούν με τη Ρωσία στην εισβολή της. Η Λευκορωσία διαμαρτύρεται για υποτιθέμενες ουκρανικές απειλές κατά της ασφάλειάς της τις τελευταίες ημέρες, κάτι που σύμφωνα με παρατηρητές θα μπορούσε να αποτελέσει προοίμιο για κάποιο επίπεδο ανάμειξης.

Ο αντίκτυπος μιας τέτοιας παρέμβασης όσον αφορά το καθαρό ανθρώπινο δυναμικό θα ήταν περιορισμένος. Η Λευκορωσία έχει περίπου 45.000 εν ενεργεία στρατεύματα, κάτι που δεν θα ενίσχυε σημαντικά τις ρωσικές εφεδρείες. Αλλά θα απειλούσε με άλλη μια επίθεση στη βόρεια πλευρά της Ουκρανίας κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

"Η επανεμφάνιση ενός βόρειου μετώπου θα ήταν μια νέα πρόκληση για την Ουκρανία", είπε ο Giles. Θα παρείχε στη Ρωσία μια νέα διαδρομή προς την περιφέρεια του Χαρκόβου, η οποία έχει ανακαταληφθεί από την Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δώσει προτεραιότητα σε προσπάθεια να ανακτήσει αυτό το έδαφος, είπε.

Οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο θα μπορούσε επίσης να έχει ψυχολογικό αντίκτυπο, πρότεινε ο Puri. "Το μυαλό όλων στην Ουκρανία και στη Δύση έχει προσανατολιστεί στην καταπολέμηση ενός στρατού", είπε. Μέσα στη Ρωσία, η συμμετοχή της Λευκορωσίας στην εισβολή "θα έπαιζε στην αφήγηση του Πούτιν ότι αυτός ο πόλεμος έχει να κάνει με την επανένωση των εδαφών των αρχαίων ρωσικών κρατών".

