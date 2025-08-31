Πακιστάν: Οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών – Εκκενώνουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Πακιστανοί χρειάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους λόγω των χειρότερων πλημμυρών των τελευταίων δεκαετιών, που κατέστρεψαν καλλιέργειες και πλημμύρισαν χωριά στην Παντζάμπ.

Οι αρχές του Πακιστάν εκκένωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους από τα σπίτια τους στην επαρχία Παντζάμπ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους, καθώς οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έπληξαν εκατοντάδες χωριά και κατέστρεψαν ζωτικής σημασίας καλλιέργειες σιτηρών.

Η έντονη μουσωνική βροχόπτωση και η αποδέσμευση περίσσιου νερού από τα φράγματα της γειτονικής Ινδίας αύξησαν την στάθμη τριών ποταμών που εκβάλουν στην ανατολική επαρχία του Πακιστάν, αναγκάζοντας τις αρχές να παραβιάσουν τα αναχώματα σε ορισμένα σημεία – προκαλώντας πλημμύρες σε πάνω από 1.400 χωριά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Παντζάμπ.

Οι κάτοικοι χωριών όπως το Κανταϊραμπάντ περπατούσαν στα νερά μέχρι το στήθος τους την Πέμπτη, αφού ο ποταμός Τσενάμπ υπερχείλισε, προκαλώντας αιφνίδιες πλημμύρες.

«Περάσαμε όλη τη νύχτα ξύπνιοι και φοβισμένοι», είπε ο Ναντίμ Ικμπάλ, 26 ετών, εργαζόμενος, μιλώντας στο Reuters ενώ περπατούσε μέσα στο νερό κρατώντας το παιδί του. «Όλοι φοβόντουσαν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Οι γυναίκες ανησυχούσαν. Ήμασταν ανήμποροι», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πλημμύρες στην Παντζάμπ – που φιλοξενεί τουλάχιστον το μισό του πληθυσμού του Πακιστάν και είναι σημαντικός παραγωγός σιταριού, ρυζιού και βαμβακιού – επιδεινώθηκαν από την αποδέσμευση νερού στους ποταμούς Ράβι, Σουτλέτζ και Τσενάμπ από τα φράγματα της Ινδίας, τα οποία ήταν γεμάτα. Η Ινδία, που συνήθως αποδεσμεύει νερό από τα φράγματα όταν αυτά γεμίζουν υπερβολικά, έστειλε τρεις προειδοποιήσεις για πλημμύρες στον Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τις ως ανθρωπιστική ενέργεια.

Η Ινδία και το Πακιστάν πλήττονται από βαριά μουσωνικά φαινόμενα, που έχουν προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία τον τρέχοντα μήνα στο Κασμίρ, ενώ το Πακιστάν μετρά 819 θύματα από τα τέλη Ιουνίου. Στην επαρχία Παντζάμπ, τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα, δήλωσε η Μαρίγιουμ Αουρανζέμπ, ανώτερη υπουργός στην τοπική κυβέρνηση.

Αντίκτυπος κλιματικής αλλαγής και το μέλλον

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι μεταβαλλόμενοι καιρικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τις πλημμύρες στο Πακιστάν, το οποίο πλήττεται επανειλημμένα από πλημμύρες τα τελευταία χρόνια. Το 2022, οι πρωτοφανείς πλημμύρες από ιστορικές μουσωνικές βροχές παρέσυραν δρόμους, καλλιέργειες, υποδομές και γέφυρες, με τουλάχιστον 1.000 θύματα.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν, Ιναμ Χαϊντέρ Μάλικ, δήλωσε ότι για πρώτη φορά τα καιρικά συστήματα από ανατολικά, νότια και δυτικά συνενώθηκαν στην περιοχή αυτή τη μουσωνική περίοδο. Ο Υπουργός Σχεδιασμού, Αχσάν Ικμπάλ, επεσήμανε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον η «νέα κανονικότητα. Αλλά δεν είναι αδύνατη η διαχείρισή της», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων Ινδίας-Πακιστάν, οι στάθμες των ποταμών των Ιμαλαΐων άρχισαν να υποχωρούν μετά από μέρες βροχοπτώσεων, με τους προγνώστες να αναμένουν ότι οι βροχές θα αρχίσουν να μειώνονται από την Πέμπτη.