Πυροβολισμοί, εμπρησμοί, χειροδικίες: Η πόλωση στις ΗΠΑ κορυφώνεται

Η πολιτική βία έχει εξελιχθεί σε βίαιο λαϊκισμό στις ΗΠΑ, με τις επιθέσεις και τις δολοφονίες να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία διετία.

Ο Τσάρλι Κερκ αναφέρεται ως το τελευταίο θύμα της πολιτικής βίας, που είναι άνευ προηγουμένου στις ΗΠΑ, τη χώρα που αγοράζεις κινητό, πιο δύσκολα από ό,τι αγοράζεις όπλο, με την αντιστοιχία να είναι 120.5 όπλα, ανά 100 κατοίκους.

Ο δολοφόνος δεν έχει συλληφθεί και ως εκ τούτου, δεν έχει αποκαλυφθεί το κίνητρο της πράξης. Αποδίδεται ωστόσο, στα όσα διακήρυττε ως ακροδεξιός influencer, υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του Κερκ έταξαν αντίποινα, με σχόλια στα social media, του τύπου «έχουμε πόλεμο», ενώ με ενδιαφέρον (και άγχος) αναμένουν όλοι την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος, για αρχή, έδωσε εντολή να πνέουν σήμερα μεσίστια οι σημαίες, στη χώρα.

Οι ΗΠΑ λοιπόν, είναι καζάνι που βράζει, γενικά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική βία, που όπως λέει ο Ρόμπερτ Παπ, διευθυντής του Chicago Project on Security and Threats του University of Chicago στην Guardian «έχει μπει στην εποχή του βίαιου λαϊκισμού. Έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια από τότε που είδαμε κάτι τέτοιο. Η κατάσταση εν μεταξύ, χειροτερεύει συνεχώς».

Τα ευρήματα μελέτης που διενήργησε με την ομάδα του και δημοσιεύτηκε τον Μάιο είναι «πιο ανησυχητικά από ποτέ».

Όπως είπε, όλα δείχνουν αυξημένη αποδοχή της χρήσης βίας, για πολιτικούς σκοπούς, σε όλο το φάσμα των κομμάτων.

Δηλαδή, ανεξαρτήτως κόμματος, η βία είναι η επιλογή για την επίτευξη πολιτικών μέσων.

«Το περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστηρίζει τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία και το περίπου το 25% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει τη χρήση του στρατού, προκειμένου να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες κατά της ατζέντας του Τραμπ».

«Αυτοί οι αριθμοί υπερδιπλασιάστηκαν από το περασμένο φθινόπωρο, όταν θέσαμε παρόμοια ερωτήματα. Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική.

Οι Αμερικανοί όχι μόνο είναι πολωμένοι, αλλά σχηματίζονται σε διακριτά και ορατά κινητοποιημένα μπλοκ, με τις πράξεις πολιτικής βίας να γίνονται ολοένα και πιο προμελετημένες».

Όπως τόνισε ο Παπ, η ποσοτικοποίηση της πολιτικής βίας («εγχώριας τρομοκρατίας») μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή το FBI δεν την παρακολουθεί με συνεπή τρόπο.

«Ο καλύτερος τρόπος είναι, συχνά, η δίωξη απειλών κατά μελών του Κογκρέσου. Αυτές αυξήθηκαν δραματικά, ειδικά από τον πρώτο χρόνο της πρώτης θητείας του Τραμπ και ήταν 50-50, εναντίον Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών νομοθετών».

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο αριθμός των υποθέσεων αξιολόγησης απειλών που έχει διερευνήσει «έχει αυξηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά».

Ας δούμε τι έχει γίνει την τελευταία διετία.

Πώς άλλαξε επίπεδο η πολιτική βία στις ΗΠΑ

O Τραμπ είχε προειδοποιήσει από το 2020 για βία που σχετίζεται με τις εκλογές και προέρχεται από την πολιτική αριστερά. Είχε προτείνει μάλιστα, την καταστολή τέτοιων «εσωτερικών εχθρών» με -την αγαπημένη του- στρατιωτική βία.

Ήταν αυτός που φούντωσε το αφήγημα των «εσωτερικών τρομοκρατών» και ο λαός το συνέχισε από εκεί.

Το 2024 αντιμετώπισε δυο απόπειρες δολοφονίας (του). Η πρώτη ήταν στις 13/7, όταν η σφαίρα δεν τον βρήκε, οριακά. Σε αντίθεση με τους ευρέως διαδεδομένους φόβους, δεν πυροδότησε αντίποινα ή μια ευρύτερη κλιμάκωση, με το γεγονός ότι ο δράστης ήταν Ρεπουμπλικανός να παίζει ένα ρόλο.

Το Σεπτέμβριο του 2024, έγινε δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, σε ένα γήπεδο γκολφ της Φλόριντα. Δεν πήρε τεράστιες διαστάσεις, ίσως επειδή ο δράστης δεν πυροβόλησε.

Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του Ντι Τζέι Βανς, απέδωσαν τις απόπειρες σε σκληρές ομιλίες κατά του Τραμπ από τον Τζο Μπάιντεν και άλλους Δημοκρατικούς, οι έρευνες για τους δράστες δεν έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα.

Ο Τραμπ δεν ήταν ο μόνος στόχος της πολιτικής βίας. Υπήρξαν και πολλοί άλλοι.

Χαρακτηριστικά, τον Οκτώβριο του 2024, έγινε σειρά εμπρηστικών περιστατικών στόχευσε κιβώτια απόθεσης ψηφοδελτίων στην Ουάσινγκτον, το Όρεγκον και την Αριζόνα. Τα δυο τελευταία έγιναν την ίδια ημέρα (28/10). Τα βίντεο των επιθέσεων υποδήλωναν μια σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Τον Δεκέμβριο, δολοφονήθηκε ο επικεφαλής της United Healthcare, Μπράιαν Τόμπσον, καταμεσής του δρόμου, στο Μιντάουν Μανχάταν, από τον 26χρονο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Το σύνολο δεδομένων για τις απειλές και την παρενόχληση της Bridging Divides Initiative Threats and Harassment κατέγραψε πάνω από 600 περιστατικά απειλών και παρενόχλησης, κατά τοπικών αξιωματούχων μέσα στο 2024.

Αυξήθηκαν κατά 10% από το 2023 και, όπως αναφέρθηκε, συχνά προέρχονταν από πολιτικές διαφωνίες.

H έκθεση ανέφερε ότι «ενόψει του 2025, η ανάλυση τάσεων του BDI δείχνει ότι

1) η εκδικητική δραστηριότητα γίνεται μια πιο κοινή μορφή πολιτικής βίας,

2) η κινητοποίηση από οργανωμένες, βίαιες ομάδες πρόκειται να αναζωπυρωθεί,

3) η εμπιστοσύνη του κοινού στις αρχές επιβολής του νόμου ενδέχεται να υποστεί περαιτέρω πίεση, εν μέσω υψηλών ποσοστών θανατηφόρας βίας,

4) η αύξηση των απειλών και της παρενόχλησης θα συνεχίσει να υπονομεύει την τοπική συμμετοχή των πολιτών και

5) οι εθνικές αφηγήσεις και οι μηχανισμοί ενίσχυσης, πιθανότατα, θα τροφοδοτήσουν τις συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο».

Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν, μέσα στον τρέχοντα χρόνο.

Η έκρηξη συμβάντων πολιτικής βίας του 2025

Toν Απρίλιο του τρέχοντος έτους, άνδρας έβαλε φωτιά στην έπαυλη του Τζος Σαπίρο, κυβερνήτη στο Χάρισμπουργκ της Πενσυλβάνια, σε μια πράξη που χαρακτηρίστηκε ως πολιτικά υποκινούμενη. Ακολούθως, ο Σαπίρο ζήτησε δημόσια να τερματιστεί η αυξανόμενη πολιτική βία.

Τον Μάιο, ένοπλος δολοφόνησε δύο υπαλλήλους της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Ο φερόμενος δράστης αναφέρθηκε ως αριστερός, αμερικανικής καταγωγής και περιέγραψε τις δολοφονίες ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ένας άνδρας στο Κολοράντο επιτέθηκε σε μια ομάδα φιλοΙσραηλινών διαδηλωτών, με κοκτέιλ μολότοφ.

Τον Ιούνιο ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, επιτέθηκε σε δύο Δημοκρατικούς νομοθέτες στη Μινεσότα. Σκότωσε τη βουλευτή της πολιτείας, Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της, Μαρκ, ενώ τραυμάτισε τον πολιτειακό γερουσιαστή Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του, Ιβέτ.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία, με την έρευνα να αποκαλύπτει πως ο ύποπτος σχεδίαζε περαιτέρω επιθέσεις εναντίον τοπικών πολιτικών και υπερασπιστών του δικαιώματος στην άμβλωση.

Την ίδια ημέρα, κατά τις διαδηλώσεις που είχαν το σύνθημα No Kings και ήταν κατά των πολιτικών του Τραμπ, σημειώθηκαν ουκ ολίγα περιστατικά βίας, σε όλες τις ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, ένας άνδρας με ένα τουφέκι φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών στη Γιούτα. Ένας ένοπλος «εθελοντής ασφαλείας», πυροβόλησε εναντίον του άνδρα, τον τραυμάτισε και σκότωσε έναν περιστατικό.

Στην Καλιφόρνια, διαδηλωτές περικύκλωσαν ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός πάτησε γκάζι και χτύπησε στο πόδι έναν διαδηλωτή. Στην Αριζόνα, ένας άνδρας κράδαινε το όπλο του, εναντίον των διαδηλωτών.

Μέσα στον ίδιο μήνα, ένας Εβραίος νομοθέτης στο Οχάιο “εμβολίστηκε”, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο του, από έναν άνδρα που κυμάτιζε την σημαία της Παλαιστίνης και οι αρχές της Νέας Υόρκης ενημέρωσαν πως ερευνούν αντί-Μουσουλμανικές απειλές, εναντίον του υποψηφίου για τη δημαρχεία, Ζόραν Μαμντάμι.

Τον Αύγουστο ένοπλος επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Kαι φτάνουμε στο τώρα, με τη δολοφονία του Κερκ, που δεν αναμένεται να είναι το τελευταίο περιστατικό πολιτικής βίας. Μάλλον τώρα μπαίνουμε στη χειρότερη φάση.