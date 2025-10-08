Πολιτική κρίση στη Γαλλία – Λεκορνί: “Νέος πρωθυπουργός εντός 48 ωρών”

O απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες.

Καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων των 20:00 του τηλεοπτικού δικτύου France 2 ήταν το βράδυ της Τετάρτης (08/10), ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, ούτως ώστε να μοιραστεί δημοσίως τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις του.

“Θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί”, δήλωσε ο Λεκορνί.

“Είναι αλήθεια ότι εδώ και 48 ώρες, ο πρόεδρος με κάλεσε να διεξάγω τις τελευταίες διαπραγματεύσεις”, δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί στην αρχή της συνέντευξής του.“Υπέβαλα την παραίτησή μου το πρωί της Δευτέρας, νομίζω ότι αποδεικνύω ότι δεν τρέχω πίσω από τη θέση, αποδέχτηκα να δουλέψω 48 ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί”, ανέφερε.

Αμέσως μετά, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα διοριστεί νέος πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

“Η πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης αρνείται τη διάλυση, επειδή βλέπει ότι μια διάλυση δεν φέρνει λύση. Υπάρχουν διάφορες ομάδες που είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό“, πρόσθεσε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την Αριστερά. “Αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα δρόμος”, είπε επίσης, υποδεικνύοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

“Είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης απομακρύνονται, και πιστεύω ότι η κατάσταση τού επιτρέπει να διορίσει έναν πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη κυβέρνηση “θα πρέπει να είναι τελείως αποσυνδεδεμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες του 2027”, δήλωσε, επίσης, ο Λεκορνί, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη σύνθεση της κυβέρνησης και καταγγέλλοντας “κομματικές επιδιώξεις”. “Κανείς δεν θέλει συμβιβασμούς, αλλά μια πολύ περιορισμένη πλειοψηφία μπορεί να κυβερνήσει”, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, είπε: “Δεν είμαι εδώ για να κάνω ανακοινώσεις, αφού έχω παραιτηθεί, αλλά αυτό το θέμα είναι πράγματι ένα πραγματικό σημείο μπλοκαρίσματος” τόνισε ο Λεκορνί. “Θα πρέπει να βρούμε έναν δρόμο για να διεξαχθεί η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων”, επέμεινε ο Λεκορνί, χαρακτηρίζοντάς το “το πιο μπλοκαρισμένο θέμα”.

“Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που ήρθαν να με δουν, εκτός από τη LFI και το RN, μου είπαν ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μην έχουμε προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου”. “Φρόντισα να υπάρχει ένα σχέδιο προϋπολογισμού, δεν θα είναι τέλειο, θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων”, δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Υπάρχει ακόμα κοινός πυρήνας; “Όχι, αλλά υπάρχει πάντα μια πλατφόρμα βουλευτών που θέλουν στο βάθος περίπου το ίδιο πράγμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό”, δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί. Ωστόσο, απέκλεισε να ανακοινώσει από ποιο κόμμα θα προέρχεται ο επόμενος πρωθυπουργός. “Μας λείπει η ικανότητα να χτίσουμε συμβιβασμούς στην αίθουσα του Κοινοβουλίου”, υπογράμμισε.

Μια αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων θα κόστιζε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, εκτίμησε ο Λεκορνί. “Θα κατατεθεί σχέδιο προϋπολογισμού τη Δευτέρα, στο οποίο “θα υπάρξουν πολλά να συζητηθούν”, είπε.

Έπειτα, ο Λεκορνί υπογράμμισε πως “Ως εν ενεργεία υπουργός Άμυνας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξει ο πρόεδρος της χώρας”, τονίζοντας ότι “δεν πρέπει να υποτιμούμε την ένταση στο εξωτερικό που καλείται να διαχειριστεί ο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν είμαστε πλέον αρκετά ισχυροί ώστε η Γαλλία να μπορεί να αυτοσυντηρείται”.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα μιλήσει την κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, καταλήγοντας: “Έχω προσπαθήσει τα πάντα. Η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί”.

Νωρίτερα την Τετάρτη (08/10), ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, βρέθηκε στο Ελιζέ, όπου είχε συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, για να τον ενημερώσει για τις “τελευταίες διαπραγματεύσεις” που διεξήγαγε τις τελευταίες 48 ώρες, προκειμένου να εντοπίσει πιθανούς κυβερνητικούς συμβιβασμούς. Η συνάντησή τους διήρκησε 40 λεπτά.

Ο Λεκορνί ενημέρωσε τον αρχηγό του κράτους για τις συζητήσεις που διεξήχθησαν από τη Δευτέρα. Η συνοδεία του Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η ομιλία του Λεκορνί στις τηλεοπτικές ειδήσεις θα ήταν “η μόνη δήλωση της εκτελεστικής εξουσίας” για σήμερα, δηλαδή ο Γάλλος πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του, μαζί με εκείνη της κυβέρνησής του, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου. Έγινε έτσι η πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Ύστερα όμως από αίτημα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Λεκορνί πραγματοποίησε έκτακτες διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων, σε μια ύστατη προσπάθεια να εκτονωθεί η βαθύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και να αποφευχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Με τις αποψινές δηλώσεις του Λεκορνί ολοκληρώνεται ένα 48ωρο πολιτικό θρίλερ, ωστόσο, η κρίση στη Γαλλία παραμένει. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος αναζητά σταθερότητα μετά από τρεις παραιτήσεις πρωθυπουργών μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Τώρα αναμένεται να δούμε τα επόμενα βήματα του Μακρόν και εάν θα προχωρήσει τις επόμενες ώρες σε δηλώσεις ή ακόμα και σε νέο διορισμό πρωθυπουργού, όπως προανήγγειλε ο Λεκορνί.