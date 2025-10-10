Πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις εισβολές drones

Οι αυξανόμενες εισβολές drones δοκιμάζουν την άμυνα και την ενότητα της Ευρώπης. Oι παραβιάσεις που προκαλούν χάος σε αεροδρόμια.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η αυξανόμενη δραστηριότητα drones κοντά σε αεροδρόμια έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εναέριο χώρο τις τελευταίες εβδομάδες. Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν οδηγήσει σε προσωρινές αναστολές λειτουργίας αεροδρομίων και ακυρώσεις πτήσεων, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και την επάρκεια των μέτρων προστασίας.

Οι υποψίες ότι η Ρωσία μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτά τα περιστατικά είναι αρκετά ισχυρές, καθώς οι εντάσεις με τη Δύση έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Ανεξάρτητα από το ποιος ευθύνεται, οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές δέχονται πιέσεις ώστε να βρουν λύσεις.

Οι εισβολές drones προκαλούν χάος στα αεροδρόμια

Τουλάχιστον 18 ύποπτα drones έχουν εντοπιστεί σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Γερμανία από την υπηρεσία παρακολούθησης Enigma από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά — πολλά από αυτά κοντά σε αεροδρόμια.

Οι εισβολές drones έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια αεροδρόμια όπως το Γκάτγουικ και το Χίθροου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά φέτος έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των περιστατικών.

«Τα δεδομένα δείχνουν επίμονη δραστηριότητα για αρκετές εβδομάδες και πιθανώς συντονισμένες εισβολές σε συγκεκριμένες ημέρες», ανέφερε εκπρόσωπος της Enigma, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εμφανίσεις drones κοντά σε αεροδρόμια προκαλούν ιδιαίτερη αναστάτωση. Το κλείσιμο ενός αεροδρομίου είναι δαπανηρό και προκαλεί ντόμινο καθυστερήσεων σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών, σημειώνει το Reuters.

Η Ουρανία Γεωργουτσάκου, Γενική Διευθύντρια του οργανισμού Airlines for Europe (A4E), δήλωσε ότι η αύξηση των περιστατικών θα πρέπει να «επιταχύνει» την εφαρμογή πρωτοκόλλων για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών σε έναν «υπερφορτωμένο και κατακερματισμένο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο». Τα εν λόγω πρωτόκολλα περιλαμβάνουν παρακολούθηση, έλεγχο συχνοτήτων και παρεμβολές (jamming).

Ερευνητές αλλά και πολίτες προσπαθούν να προσδιορίσουν τι είδους drones χρησιμοποιούνται, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και ποιος τα ελέγχει.

Το χάος που έχει προκληθεί από τα πρόσφατα περιστατικά μπορεί να αποτελεί ένδειξη τακτικών υβριδικού πολέμου, σύμφωνα με τον Έρικ Σχάουτεν, διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας ασφαλείας Dyami.

Πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο, στον οποίο πρέπει να απαντήσει με μέτρα που υπερβαίνουν την παραδοσιακή άμυνα, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την ίδια, στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει διχόνοια» στην Ευρώπη.

Διαθέτουν τα αεροδρόμια την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν την απειλή;

Διάφορες τεχνολογίες είναι πλέον διαθέσιμες στην αγορά, περιλαμβάνοντας παρεμβολείς (jammers), λέιζερ, ακόμη και πυραύλους. Οι δυνατότητές τους ποικίλλουν — από τον εντοπισμό drones, την παρεμβολή των συχνοτήτων που χρησιμοποιούν, έως και την καταστροφή τους.

Το πρόβλημα; Πολλά από αυτά τα συστήματα —ιδιαίτερα εκείνα που μπορούν να καταρρίψουν drones— θεωρούνται υπερβολικά επικίνδυνα για χρήση σε πυκνοκατοικημένες, πολιτικές περιοχές.

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν προμηθευτεί δικά τους συστήματα αντιμετώπισης drones από εταιρείες όπως οι Dedrone, Thales και DJI Aeroscope. Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτών των συστημάτων προσφέρει μόνο δυνατότητα εντοπισμού, χωρίς παρεμβολή ή εξουδετέρωση.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας πρότεινε νόμο που θα επιτρέπει στην αστυνομία να καταρρίπτει drones, εάν χρειαστεί, μετά από πρόσφατα περιστατικά που προκάλεσαν διακοπές λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Όμως, η χρήση λέιζερ και πυραύλων σε πολιτικό εναέριο χώρο φέρει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πρόκλησης ζημιών σε πολιτικά αεροσκάφη ή σε κρίσιμες υποδομές.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε σοβαρή αντίδραση θα απαιτήσει σαφέστερη πολιτική καθοδήγηση από τις κυβερνήσεις, κάτι που προς το παρόν αφήνει τα αεροδρόμια να βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες εντοπισμού.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα γίνουν ακόμη πιο συχνές στο μέλλον. Και τα αεροδρόμια δεν είναι οι μόνοι πολιτικοί στόχοι που κινδυνεύουν. Λιμάνια, πυρηνικές εγκαταστάσεις, ακόμα και φυλακές, θεωρούνται πλέον ευάλωτα.