Η Γερμανία νομοθετεί την κατάρριψη drones από αστυνομικούς

Η Γερμανία εισάγει νομοσχέδιο που επιτρέπει στην αστυνομία να καταρρίπτει drones, ενισχύοντας την ασφάλεια στον αέρα μετά από σειρά περιστατικών.

Η γερμανική αστυνομία θα έχει πλέον τη δυνατότητα να καταρρίπτει drones, σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας μετά από μια σειρά εμφανίσεων drones σε όλη την Ευρώπη.

Τα rogue drones, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, έχουν προκαλέσει διαταραχές στην αεροπορική κυκλοφορία σε όλη την ήπειρο τις τελευταίες εβδομάδες. Ορισμένα από αυτά έχουν εντοπιστεί πάνω από νοσοκομεία, κανάλια, εργοστάσια όπλων και άλλες κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία.

Οι ηγέτες της Γερμανίας και άλλων χωρών δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αναζήτηση λύσης για να διαχειριστούν αυτή τη σχετικά νέα πρόκληση και πιστεύουν ότι τα drone προέρχονται από Ρώσους χειριστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν ως μέρος του υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου στην Ευρώπη.

Νωρίτερα, το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε σε ένα σχέδιο νόμου που επιτρέπει στην αστυνομία να καταρρίπτει τα drone που συνιστούν άμεση απειλή. Η νομοθεσία αυτή αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο νόμος αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας στη Γερμανία.

«Τα περιστατικά με drone απειλούν την ασφάλειά μας», ανέφερε. «Δεν θα το επιτρέψουμε. Ενισχύουμε τις εξουσίες της ομοσπονδιακής αστυνομίας, έτσι ώστε τα drone να μπορούν να ανιχνεύονται και να καταρρίπτονται πιο γρήγορα στο μέλλον».

Ο νόμος γράφτηκε με ταχύτητα ως απάντηση σε πρόσφατα περιστατικά, όπως η εμφάνιση drone πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου την περασμένη Πέμπτη, η οποία οδήγησε στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων και την ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες.

Η προέλευση των drone και η σύνδεση με τη Ρωσία

Η προέλευση των drone δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι αρχές δήλωσαν ότι τα drone δεν ήταν οπλισμένα και χρησιμοποιούνταν για επιτήρηση. Ο Μερτς έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως η Ρωσία κρύβεται πίσω από αυτό και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Όπως γράφει ο Guardian, μόλις περάσει το νομοσχέδιο, η Γερμανία θα εναρμονιστεί με άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, οι οποίες έχουν ενισχύσει τις εξουσίες των δυνάμεων ασφαλείας τους για να καταρρίπτουν drones που βρίσκονται παράνομα στον εναέριο χώρο τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας κατά των drone στην ομοσπονδιακή αστυνομία. Η μονάδα αυτή θα έχει τακτικές διαβουλεύσεις με την Ουκρανία και το Ισραήλ, δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας τους στη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας drone.

Ο Ντόμπριντ δήλωσε ότι ο νέος νόμος θα βοηθήσει στο να ξεκαθαρίσει ποιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ποια δράση κατά των drone. Η αστυνομία θα είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση μικρότερων drone που πετούν σε ύψος περίπου δέντρων, ενώ ο στρατός θα αναλαμβάνει τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά αεροσκάφη.

Φέτος, μέχρι το τέλος του περασμένου μήνα, η Γερμανία έχει καταγράψει 172 διακοπές αεροπορικής κυκλοφορίας λόγω drone, σε σύγκριση με 129 την ίδια περίοδο πέρυσι και 121 το 2023, σύμφωνα με τον οργανισμό Γερμανικής Αεροπορικής Ασφάλειας (DFS).