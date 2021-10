Πώς τα δημητριακά υπήρξαν κάποτε σύμβολο κατά του αυνανισμού

Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα είχε επικρατήσει στον Δυτικό κόσμο μια μεγάλη σύγχυση αναφορικά με το ζήτημα του αυνανισμού. Η ιουδαιοχριστιανική παράδοση είχε καταδικάσει την διαδικασία ως ένα αμαρτωλό παρακλάδι της ανθρώπινης φύσης ενώ την ίδια στιγμή η "Μεγάλη Αφύπνιση" μια σειρά επαναστάσεων στις ΗΠΑ, έφερνε έναν νέο αέρα ερωτικής απελευθέρωσης στον κόσμο.

Παράλληλα, βιβλία, όπως το "Ononia: Or the Heinous Sin of Self-Pollution" ενός ανώνυμου συγγραφέα ή αυτό του Samuel Tissot's "Treatise on the Diseases Produced by Onanism" αποτέλεσαν έρεισμα προκειμένου ο αυνανισμός να γίνει από πολλούς αντιληπτός τόσο ως "ηθική αδυναμία" αλλά κυρίως ως σωματική και ψυχική πάθηση που έχρηζε θεραπείας.

Στις ΗΠΑ, μια από τις δυνατότερες φωνές κατά του αυνανισμού ήταν αυτή του John Harvey Kellog, γιατρού του Μίσιγκαν. Ο ίδιος ένιωθε αρκετά άβολα με την όλη κατάσταση του σεξ, θεωρώντας το επιζήμιο για την σωματική, συναισθηματική και πνευματική ευημερία.

Ο ίδιος απείχε απείχε από κάθε σχετική διαδικασία ενώ δεν κατάφερε ποτέ να "ολοκληρώσει" τον γάμο του. Με την γυναίκα του περνούσαν τα βράδια τους σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια ενώ τα τρία τους παιδιά ήταν όλα υιοθετημένα.

Το σεξ μεταξύ συντρόφων ήταν κακό, αλλά ο αυνανισμός ήταν κάτι μακράν χειρότερο, σύμφωνα με τον επιστήμονα. Στο βιβλίο του "Plain Facts for Old and Young: Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life" ο Kellog κατέγραψε 39 διαφορετικά συμπτώματα ενός ανθρώπου που αυτοϊκανοποιείται μεταξύ των οποίων ήταν και η γενική αναπηρία, η ελαττωματική ανάπτυξη, οι αλλαγές στη διάθεση, το αίσθημα ντροπής, η κακή στάση σώματος, η διάθεση για πικάντικες τροφές, η ακμή, η αύξηση των παλμών και η επιληψία. Οι διαπιστώσεις του κ. Kellog, λοιπόν, δεν ήταν και τόσο ψύχραιμες...

Η λύση του προβλήματος που πρότεινε ο γιατρός ήταν δίχως άλλο η καλή διατροφή. Πίστευε ακράδαντα πως το καλό κρέας ή τα καρυκεύματα μπορούν να μειώσουν την σεξουαλική επιθυμία ενώ απλούστερα φαγητά, όπως τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί θα μπορούσαν να την περιορίσουν στο ελάχιστο. Την περίοδο εκείνη και μετά από πυρετώδη έρευνα ο γιατρός κατέληξε σε ορισμένους διαφορετικούς συνδυασμούς τροφών προκειμένου να καταφέρει το ακατόρθωτο, δηλαδή να δώσει τέλος στην ερωτική επιθυμία. Δύο εξ' αυτών εξελίχθηκαν σε πλέον καθιερωμένα πρωινά γεύματα.

Ένα από τα πρώτα "θεραπευτικά" γεύματα που εφηύρε ο Kellog αποτελούνταν από βρώμη, καλαμποκάλευρο ψημένο σε μπισκότα και ύστερα αλεσμένο σε μικρά κομμάτια. Το ονόμασε "granula", μια σχετικά κακή επιλογή αφού την ίδια περίοδο ένας άλλος διαιτολόγος (ο James Caleb Jackson) εργαζόταν πάνω στην ίδια συνταγή. Μετά από αρκετές απειλές για μηνύσεις ο Kellog αποφάσισε να βαφτίσει το μείγμα του "Granola" καθιερώνοντας την ονομασία μέχρι και σήμερα.

Επόμενη καινοτόμα ανάπτυξη του Kellog, υπήρξαν οι νιφάδες δημητριακών ως υγιείνα και έτοιμα για κατανάλωση πρωινά γεύματα κατά του αυνανισμού. Η ανακάλυψη αυτή έγινε σε συνεργασία με τον αδερφό του Γουίλ, το επιχειρηματικό μυαλό της οικογένειας, ο οποίος πρότεινε διακαώς να προστεθεί ζάχαρη στη συνταγή, ώστε να αποκτήσει το προϊόν ευρύτερη απήχηση στην αγορά. Ο Γουίλ ξεκίνησε να πουλά τα δημητριακά μέσω της δικής του εταιρείας, η οποία έμεινε γνωστή ως "Kellog's Company".

Κι ενώ τα δημητριακά και η granola ήταν δύο πραγματικά καλές ιδέες, η Kellog υποστήριξε ανά περιόδους αρκετά σκληρά μέτρα κατά της αυτοϊκανοποίησης. Για παράδειγμα πρότεινε στα αγόρια να περνούν σύρμα στην ακροποσθία, προκειμένου να αποτρέψουν τις στήσεις ενώ για τα κορίτσια προτάθηκε η εφαρμογή οξέος στην κλειτορίδα για "ανάλογα" αποτελέσματα.

