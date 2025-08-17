Ρούμπιο: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο.

Για την πρόοδο που σημειώθηκε στην Αλάσκα, την περίπτωση μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να μην είναι εφικτή αλλά και για την περίπτωση επιβολής κυρώσεων προς τη Ρωσία, μίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή (17/08), την ίδια ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο με την Ρωσία και προαναγγέλλει εξελίξεις, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ, πραγματοποίησε δηλώσεις σε τρία διαφορετικά Μέσα την Κυριακή, που αποτελούν από τις πρώτες τοποθετήσεις υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου που συμμετείχε στις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ρούμπιο: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, αλλά μπορεί να μην είναι εφικτό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε την Κυριακή (17/08) στο CBS ο Ρούμπιο.

«Αν η ειρήνη δεν είναι εφικτή εδώ και αν αυτό πρόκειται απλώς να συνεχιστεί ως πόλεμος, τότε άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… μπορεί δυστυχώς να καταλήξουμε εκεί, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί», είπε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή Face the Nation.

Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τη Δευτέρα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον ενισχύσουν την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει την Ουκρανία να αποδεχθεί μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Ρούμπιο, απέρριψε την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στην Ουάσινγκτον για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι.

«Δεν έρχονται αύριο εδώ για να εμποδίσουν τον Ζελένσκι να δεχθεί bullying. Έρχονται αύριο επειδή συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους», είπε. «Εμείς τους καλέσαμε να έρθουν».

«Υπάρχουν ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, να ανοίξουν τον δρόμο για πρόοδο», δήλωσε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι τα θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι περιλαμβάνουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν βρισκόμαστε στο χείλος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Δεν είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος», συνέχισε.

“Αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες”

Παράλληλα στη συνέντευξή του στο NBC, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων προς τη Ρωσία.

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απείλησε σήμερα τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Ανάγκη για αμοιβαίες υποχωρήσεις για να επιτευχθεί η ειρήνη

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή This Week του ABC News, ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι αν δεν καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, οι υφιστάμενες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα συνεχιστούν, ενώ θα μπορούσαν να επιβληθούν και νέες.

Σημείωσε πως η θέση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και ότι η συμμετοχή της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει γνώμη. Νομίζω ότι, τελικά, αν αυτή η προσπάθεια δεν αποδώσει, τότε θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες συνέπειες για τη Ρωσία. Αλλά προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό, καταλήγοντας σε μια ειρηνευτική συμφωνία», είπε και επανέλαβε ότι και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να κάνουν παραχωρήσεις.

«Δεν μπορείς να έχεις μια ειρηνευτική συμφωνία αν και οι δύο πλευρές δεν δώσουν και δεν πάρουν. Δεν μπορείς να έχεις μια ειρηνευτική συμφωνία αν και οι δύο πλευρές δεν κάνουν παραχωρήσεις», είπε ο Ρούμπιο. «Διαφορετικά, αυτό ονομάζεται απλώς παράδοση, και καμία πλευρά δεν πρόκειται να παραδοθεί, οπότε και οι δύο θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις».

Για αυτές τις παραχωρήσεις, ο Ρούμπιο σχολίασε: «Φυσικά ζητήθηκαν παραχωρήσεις, αλλά τι χρησιμότητα θα είχε να βγω σε μια εκπομπή και να πω, “Κουνήσαμε το δάχτυλο στον Πούτιν και του είπαμε ‘πρέπει να κάνεις αυτό’ και ‘πρέπει να κάνεις το άλλο’.” Αυτό θα έκανε τα πράγματα μόνο πιο δύσκολα».

«Η προθεσμία είναι το συντομότερο δυνατόν. Θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Γι’ αυτό εργαζόμαστε και σε επίπεδο κυρώσεων. Δείτε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία και ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε περιμένω ότι θα δείτε τον πρόεδρο να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα», συνέχισε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη σύνοδο ότι ήθελε εκεχειρία και τερματισμό των δολοφονιών, και ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν αυτό δεν συμβεί.

«Τελικά, στο τέλος της ημέρας, πρέπει να κάνουμε τη ρωσική πλευρά να συμφωνήσει σε πράγματα που δεν θέλει, αν θέλουμε να υπάρξει ειρήνη. Αν όχι, θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους, και η ζωή θα συνεχίζεται στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όχι στην Ουκρανία», τόνισε.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί αν στις συνομιλίες συμμετέχει μόνο η μία πλευρά και ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να φέρουν στο τραπέζι και τα δύο έθνη.

«Δεν πρόκειται να φτάσεις σε μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία σε μια συνάντηση όπου εκπροσωπείται μόνο η μία πλευρά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έρθουν μαζί οι δύο ηγέτες, κι αυτός είναι ο στόχος εδώ», είπε ο Ρούμπιο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν δεν θα αποκαλυφθούν.

«Αυτές οι ειρηνευτικές συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις δεν αποδίδουν όταν διεξάγονται μέσω των ΜΜΕ, είτε μέσω διαρροών είτε μέσω ψεμάτων», ανέφερε.