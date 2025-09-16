Ρούμπιο: Πιθανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε “πιθανή” μία συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν ο Πούτιν δεν συμβιβαστεί, όμως δεν έχει υλοποιήσει τις απειλές του παρά το γεγονός ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

«Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν είναι εφικτή η ειρήνη, θα την πετύχει», πρόσθεσε. «Κάποια στιγμή ο πρόεδρος θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί, αλλά μπορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο», τόνισε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε εξάλλου τις δηλώσεις Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία έχει χάσει 20.000 στρατιώτες μόνο τον Ιούλιο.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποδέχθηκε τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα, η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με Δυτικό ηγέτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Λίγες ημέρες αργότερα ο Τραμπ είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

«Αν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (ο Τραμπ) αποδεσμευθεί ή επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία λέγοντας ‘σταματάω (να προσπαθώ)’, τότε δεν θα μείνει κανείς στον κόσμο ικανός να διαδραματίσει τον ρόλο του μεσολαβητή για να τερματίσει τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.