Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και 2.700 τραυματίες – Ισοπεδώθηκαν χωριά

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν.

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύκτα στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενώ στη χώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ διευκρίνισε ότι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ.

Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα.

Εικόνες ολικής καταστροφής

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.

Οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ορισμένες από τις πιο απομονωμένες κοινότητες, με τις προσπάθειές τους να εμποδίζονται από κατολισθήσεις και κατεστραμμένους δρόμους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ταλιμπάν, Bakhtar News Agency (BNA).

«Δυστυχώς, ο αποψινός σεισμός προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές σε ορισμένες από τις ανατολικές επαρχίες μας», έγραψε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Αυτή τη στιγμή, τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν τους πληγέντες. Ομάδες υποστήριξης από την πρωτεύουσα και τις γειτονικές επαρχίες βρίσκονται επίσης καθ’ οδόν. Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση και την ανακούφιση του πληθυσμού», πρόσθεσε.

Βίντεο του Reuters δείχνει τραυματίες να μεταφέρονται με φορεία από ελικόπτερο σε στρατιωτική βάση στην Τζαλαλαμπάντ. Άλλες εικόνες από την πόλη δείχνουν θύματα ξαπλωμένα σε κρεβάτια να δέχονται ιατρική φροντίδα.

Φορεία και ασθενοφόρα ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τα θύματα του σεισμού (Nangarhar Media Center via AP)

Ο σεισμός σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ, μιας πόλης περίπου 200.000 κατοίκων στην επαρχία Νανγκαρχάρ, και σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι μεγάλος, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσβατη, οι ομάδες μας παραμένουν ακόμη στο σημείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαράφατ Ζαμάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι πιθανότατα ένιωσαν ισχυρές έως πολύ ισχυρές δονήσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε πρόχειρες κατασκευές, σύμφωνα με την USGS. Η περιοχή επλήγη από τουλάχιστον πέντε μετασεισμούς, ο ισχυρότερος εκ των οποίων είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώνεται τη στιγμή που η χώρα, η οποία κυβερνάται από τους Ταλιμπάν, βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομική κρίση και λιμό, ενώ η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια έχει υποστεί μεγάλες περικοπές. Η διακοπή αμερικανικών συμβολαίων ύψους άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτούσαν δεκάδες προγράμματα στο Αφγανιστάν, έχει επιδεινώσει τις ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό.

Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, προσθέτοντας ότι οι ομάδες του παρέχουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο πεδίο.

“Μία ατμόσφαιρα φόβου και τρόμου”

Φορεία και ασθενοφόρα ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τα θύματα του σεισμού (Nangarhar Media Center via AP)

Όταν ο σεισμός χτύπησε γύρω στα μεσάνυχτα χθες το βράδυ, ο Φαριντουλάχ Φάζλι κοιμόταν βαθιά στο σπίτι του, στην Ασάνταμπαντ, στις όχθες του ποταμού Κουνάρ. Η δόνηση τον ξύπνησε απότομα. «Ήταν ένας πολύ δυνατός σεισμός, συνοδευόμενος από ήχους που ήταν τρομακτικοί», είπε ο ίδιος στο BBC News. «Δεν κοιμηθήκαμε μέχρι το πρωί. Μετά τον σεισμό, υπήρχαν μικρές δονήσεις, και συνεχίζουν ακόμα.», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο ενημέρωσης, ο Φάζλι περιέγραψε πως έσπευσε στην κλινική της πόλης, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, για να δει αν μπορούσε να προσφέρει τη βοήθειά του. Ο ίδιος βοήθησε στη μεταφορά νεκρών και τραυματιών σε ασθενοφόρα, ώστε να διακομιστούν σε νοσοκομείο πιο νότια, στην επαρχία Νανγκαρχάρ. «Ήταν μια πολύ τρομακτική κατάσταση, μια ατμόσφαιρα φόβου και τρόμου», τόνισε.

O διευθυντής του επαρχιακού νοσοκομείου στην Ασάνταμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Κουνάρ, Δρ. Μουλαντάντ, ανέφερε πως το νοσοκομείο έχει γεμίσει τραυματίες καθώς δέχονται «έναν ασθενή κάθε πέντε λεπτά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 188 τραυματίες – ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσα στις τελευταίες ώρες, με πολλούς από αυτούς να ξαπλώνουν στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχαν πια διαθέσιμα κρεβάτια. Ο Δρ. Μουλαντάντ χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «κρίση» που ποτέ δεν θα φανταζόταν, και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το BBC, στο κεντρικό νοσοκομείο της γειτονικής επαρχίας Νανγκαρχάρ έχουν διακομιστεί σχεδόν 250 τραυματίες. Μέχρι στιγμής, τέσσερις σοροί έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Δρ. Μουλαντάντ, ο οποίος προσθέτει ότι δεκάδες ακόμη πτώματα έχουν μεταφερθεί σε άλλα τοπικά ιατρικά κέντρα.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα. Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.