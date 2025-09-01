Σεισμός στο Αφγανιστάν: Θρήνος και απόγνωση κάτω από τα χαλάσματα – Έκκληση των Ταλιμπάν για διεθνή βοήθεια

Οι αρχές του Αφγανιστάν και διεθνείς οργανισμοί αγωνίζονται να παρέχουν βοήθεια στους χιλιάδες πληγέντες, καθώς η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται μετά τον φονικό σεισμό.

Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν σκότωσε πάνω από 800 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 2.800, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες αναφέρουν ότι οι διασώστες δυσκολεύονται να φτάσουν στις απομονωμένες περιοχές λόγω του δύσβατου ορεινού εδάφους και των κακών καιρικών συνθηκών.

Η καταστροφή αυτή θέτει υπό ακόμα μεγαλύτερη πίεση την ήδη αποδυναμωμένη διοίκηση των Ταλιμπάν – που προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις, από την απότομη μείωση της ξένης βοήθειας έως τους επαναπατρισμούς εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών από γειτονικές χώρες – ζητά επειγόντως διεθνή βοήθεια.

Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε γύρω από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, με εστία στα 10 χιλιόμετρα βάθος. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στο Κάμπουλ, Σαραφάτ Ζαμάν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή, τονίζοντας ότι «πολλοί άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους και τα σπίτια τους».

Ο σεισμός είχε τραγικές συνέπειες στις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, όπου καταγράφηκαν 812 θύματα. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκαν τρία χωριά στην περιοχή Κουνάρ, ενώ πολλές άλλες περιοχές υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν AP Photo Wahidullah Kakar

Οι διασώστες αγωνίζονται να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ ο βαρύς καιρός και οι κατολισθήσεις καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση μέσω των δρόμων. Η περιοχή είχε πλήγματα από βροχοπτώσεις το τελευταίο 48ωρο, με αποτέλεσμα οι κατολισθήσεις να αυξάνουν τον κίνδυνο. Η ΟυΝΟCHA ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να απομακρύνουν τα ζώα που έχουν πεθάνει για να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτινων πόρων.

Οι διασώστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του δύσβατου εδάφους, των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων. Περιοχές όπως το Μάζαρ Ντάρα στην περιοχή Νουργκάλ έχουν ισοπεδωθεί, με πολλούς να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Τα θύματα του σεισμού συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς οι διασώστες αποκτούν πρόσβαση σε πιο απομονωμένες περιοχές, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Αφγανιστάν προχωρούν σε 40 πτήσεις μεταφέροντας 420 τραυματίες και νεκρούς.

AP Wahidullah Kakar

Έκκληση για διεθνή βοήθεια και αποδοχή της κρίσης

Ουδείς ξένος οργανισμός έχει προσφέρει μέχρι στιγμής βοήθεια για τη διάσωση και τις εργασίες αποκατάστασης, αν και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ινδία, από την πλευρά της, έχει στείλει 1.000 σκηνές για οικογένειες και 15 τόνους τροφίμων στην περιοχή Κουνάρ, ενώ οι ΗΠΑ εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει άμεση βοήθεια.

AP Hedayat Shah

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια προς το Αφγανιστάν έχει συρρικνωθεί δραματικά, φτάνοντας τα 767 εκατομμύρια δολάρια το 2023, από τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η πολιτική των Ταλιμπάν, ιδίως οι περιορισμοί στους ρόλους των γυναικών στον ανθρωπιστικό τομέα, έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια των δωρητών και περιορίσει τη ροή της βοήθειας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν προετοιμάζεται να βοηθήσει τους πληγέντες. Το Αφγανιστάν παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε σεισμούς, καθώς βρίσκεται στη ζώνη σύγκλισης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας.

Το Αφγανιστάν βιώνει την τρίτη του σημαντική φυσική καταστροφή από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021, με τον τελευταίο σεισμό του 2022 να έχει προκαλέσει πάνω από 1.000 θύματα στην ανατολική περιοχή της χώρας.

Η αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διεθνή βοήθεια, καθιστούν δύσκολη την ανάρρωση και αποκατάσταση της χώρας.

Δραματικές μαρτυρίες από την ανείπωτη καταστροφή

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι και έτρεξα στο σημείο όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και οι γονείς μου», είπε ο Τζαν. «Κατάφερα να σώσω δύο από τα παιδιά μου και τα πήγα έξω για να είναι ασφαλή. Επέστρεψα μέσα για να σώσω τα μικρότερα αδέλφια μου, αλλά καθώς το έκανα, η στέγη και οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω μου».

Όταν ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ χτύπησε το ανατολικό Αφγανιστάν αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Τζαν βρέθηκε θαμμένος κάτω από τα συντρίμμια του ίδιου του σπιτιού του. Παρά την προσπάθειά του να σκαρφαλώσει στα συντρίμμια, δυσκολευόταν να σπρώξει το κεφάλι του μέσα από τα χαλάσματα. Χρειάστηκαν πέντε ώρες για να τον απεγκλωβίσουν οι χωρικοί. Όταν επιτέλους βγήκε, αντίκρισε σκηνές τραγωδίας και καταστροφής.

Η σύζυγός του, δύο γιοι του και δύο αδέλφια του ήταν ανάμεσα στους νεκρούς, αφού ο ισχυρός σεισμός κατέστρεψε ολόκληρα χωριά στην περιοχή. Στο φτωχό, ορεινό έδαφος του Κουνάρ, τα περισσότερα σπίτια στα πληγείσα χωριά ήταν φτιαγμένα μόνο από λάσπη, δίνοντας στους ανθρώπους ελάχιστη προστασία από τα συντρίμμια και τις πλημμύρες που προκάλεσε ο σεισμός όταν χτύπησε καθώς κοιμόντουσαν. Τα περισσότερα σπίτια βρέθηκαν σε σωρούς ερειπίων ή παρασύρθηκαν εντελώς.

«Φαινόταν σαν όλο το βουνό να κατέρρεε πάνω μας», είπε ο Τζαν. «Το χωριό μας έχει καταστραφεί ολοσχερώς και οι κατοικημένες περιοχές εξαλείφθηκαν».