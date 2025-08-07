Συμφωνία για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

«Κλείδωσε» η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επόμενες ημέρες.

Την επίτευξη συμφωνίας για την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε το Κρεμλίνο.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, η συνάντηση θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, με τις σχετικές εργασίες των δύο πλευρών να έχουν ξεκινήσει.

«Μετά από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας» πρόσθεσε.

Ο ίδιος, πάντως, δεν αποκάλυψε την τοποθεσία διεξαγωγής της συνάντησης. «Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο τόπος διεξαγωγής είχε επίσης συμφωνηθεί και θα σας ενημερώσουμε σχετικά λίγο αργότερα».

Ο Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με Πούτιν και τριμερή με Ζελένσκι

Όπως μετέδωσαν αρχικά την Τετάρτη (6/8) οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Ακολούθως, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Eυρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Χθες, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο ειδικός απεσταλμένος μου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ολοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως ενημερώθηκε από τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα. «Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως στην τηλεφωνική επικοινωνία συμμετείχαν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Το πρωί της Πέμπτης (7/8), δε, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν για μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

“Εμείς στην Ουκρανία έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η εξεύρεση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο χρόνος για μια τέτοια συνάντηση και το εύρος των θεμάτων που θα συζητηθούν”, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.