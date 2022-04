Sophia Urista: Της έβαλαν πινακίδα "απαγορεύεται η ούρηση" πάνω στη σκηνή

Δεν μπορείς πάντα να γνωρίζεις τι θα δεις, τι θα ακούσεις και τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, αλλά αυτό που συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο σε live του συγκροτήματος Brass Against ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η τραγουδίστρια Sophia Urista, η frontwoman του συγκροτήματος Brass Against και πρώην διαγωνιζόμενη στο τηλεοπτικό The Voice, κατά τη διάρκεια συναυλίας της ούρησε πάνω στο πρόσωπο θαυμαστή της πάνω στη σκηνή!

ADVERTISING

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο φεστιβάλ "Welcome To Rockville" στην Daytona των ΗΠΑ. Η τραγουδίστρια και frontwoman συγκροτήματος Brass Against παραπονέθηκε πολλές φορές πως θέλει απεγνωσμένα να ουρήσει, κάλεσε έναν θαυμαστή της στη σκηνή και τον έβαλε να ξαπλώσει.

Τότε εκείνη πήγε από πάνω του, και σαν να ήταν στην τουαλέτα του σπιτιού της κατέβασε το παντελόνι της και ούρησε στο πρόσωπό του, ενώ παράλληλα τραγουδούσε το "Wake Up" των Rage Against The Machine.

Αργότερα, η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη με μήνυμά της στα social media και ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι καλλιτέχνης που σοκάρει το κοινό».

Το περασμένο Σάββατο οι Brass Against ξεκίνησαν την περιοδεία τους με τους Tool. Φτάνοντας στη Royal Arena στην Κοπεγχάγη η Urista βρέθηκε αντιμέτωπη με μία προειδοποιητική πινακίδα που ήταν κολλημένη στη σκηνή.

Η πινακίδα έγραφε: «No pee zone –Δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται, να διανέμονται, να ραντίζονται, να χύνονται ή/και να μεταφέρονται ούρα σε αυτήν την περιοχή».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την συγκεκριμένη πινακίδα στο επίσημο προφίλ της στο Twitter...

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις