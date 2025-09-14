Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη σημαία της στην Ακροδεξιά

Ξεκάθαρος στη δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την Κυριακή με σφοδρότητα τη χρήση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου από διαδηλωτές της πορείας των ακροδεξιών που τιτλοφορήθηκε «Unite the Kingdom», λέγοντας πως η σημαία δεν πρέπει να καταληφθεί από ακραίες φωνές.

Τόνισε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ από το Λονδίνο, ότι ενώ η ειρηνική διαδήλωση είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία, ο ρατσιστικός εκφοβισμός και οι επιθέσεις κατά της αστυνομίας είναι εντελώς απαράδεκτα. Παράλληλα επανέλαβε ότι η σημαία της χώρας συμβολίζει μια Βρετανία «ποικιλόμορφη, ανεκτική και που σέβεται τους άλλους», η οποία δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από πρόσωπα ή ομάδες με ακραία μηνύματα.