“Τhe Vivienne”: Ερευνάται ο θάνατος της drag queen, νικήτριας του σόου του RuPaul

“Μη φυσική αιτία θανάτου” διαπίστωσε ιατροδικαστής κατά τη νεκροψία της drag queen “The Vivienne”. Ξεκινά έρευνα για τον θάνατό της.

Έρευνα ξεκινά για τον θάνατο του James Lee Williams, της γνωστής drag queen με το όνομα “Τhe Vivienne” που έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιανουαρίου, σε ηλικία 32 ετών.

Ο σταρ του RuPaul’s Drag Race βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τσόρλτον-μπάι-Μπάκφορντ, κοντά στο Τσέστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία είχε διαβεβαιώσει ότι οι συνθήκες για το θάνατο της “Τhe Vivienne” δεν ήταν ύποπτες αλλά η ιατροδικαστής Victoria Davies σημείωσε ότι η νεκροψία αποκάλυψε μια «μη φυσική αιτία θανάτου», γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

“Δεδομένης της μη φυσικής αιτίας θανάτου που διαπιστώθηκε κατά τη νεκροψία, είναι σκόπιμο να ανοίξω επίσημα την έρευνα για τον θάνατο του James Lee Williams”, ανέφερε η ιατροδικαστής Davies σύμφωνα με το BBC.

Ο Williams, που εμπνεύστηκε το drag όνομά του από τη σχεδιάστρια μόδας Vivienne Westwood, έγινε γνωστός το 2015 όταν ανακηρύχθηκε πρεσβευτής του RuPaul’s Drag Race στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2019 κέρδισε την πρώτη σεζόν της βρετανικής έκδοσης του σόου, με μια αξέχαστη εμφάνιση στο τραγούδι “I’m Your Man” των Wham! στον τελικό.

Η The Vivienne συμμετείχε επίσης στην έβδομη σεζόν του RuPaul’s Drag Race All Stars και το 2023 έφτασε μέχρι τον τελικό του “Dancing on Ice”, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.