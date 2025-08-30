Θλιβερή πραγματικότητα: Γονείς στις ΗΠΑ προετοιμάζουν τα παιδιά τους για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Οι γονείς μικρών παιδιών στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τρομακτική πραγματικότητα. Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία έχουν γίνει “κανονικότητα” και κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Το πρόσφατο μακελειό σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν άλλα 17, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη βία με όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενίσχυσε το κύμα γονέων που προετοιμάζουν τα παιδιά τους για το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωπα με ένοπλο μέσα σε σχολική αίθουσα.

Σύμφωνα με το CNN, μητέρες και πατέρες οργανώνουν πλέον στο σπίτι «ασκήσεις επιβίωσης», διδάσκοντας στα παιδιά τους πώς να μένουν ακίνητα, να περιορίζουν την αναπνοή τους ή ακόμη και να προσποιούνται τους νεκρούς, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα καθοδηγούν να λερωθούν με αίμα για να φαίνονται τραυματισμένα ή τα εκπαιδεύουν να ξεχωρίζουν άμεσα τον ήχο των πυροβολισμών.

Η πρακτική αυτή συμπληρώνει τις ασκήσεις «lockdown» που γίνονται σχεδόν σε όλα τα σχολεία των ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι το 98% των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων έχει καθιερώσει τέτοιες διαδικασίες, αν και η εφαρμογή τους ποικίλλει από Πολιτεία σε Πολιτεία.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν συνήθως κλείδωμα αιθουσών, απόκρυψη σε σκοτεινούς χώρους και σιωπή μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή.

Ωστόσο, παιδοψυχίατροι και οργανώσεις για την ασφάλεια των σχολείων προειδοποιούν ότι οι ασκήσεις αυτές μπορεί να εντείνουν το τραύμα και το άγχος στα παιδιά. Έκθεση της Everytown for Gun Safety σε συνεργασία με την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών το 2022 συνέδεσε τα ενεργά σενάρια «active-shooter drills» με αυξημένα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και φόβου στους μαθητές.

Παρά τις ανησυχίες, πολλοί γονείς θεωρούν τις «ασκήσεις σπιτιού» αναγκαίες, καθώς η πραγματικότητα των επιθέσεων με όπλα έχει γίνει μέρος της σχολικής καθημερινότητας στις ΗΠΑ.

Το 2024 σημειώθηκαν 44 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους, εκ των οποίων τα μισά σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι οργανώσεις υπέρ του ελέγχου της οπλοκατοχής επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι ανήλικοι δράστες αποκτούν τα όπλα τους από το σπίτι γονιών, συγγενών ή φίλων και καλούν τις οικογένειες να τα ασφαλίζουν.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η πολιτική λύση για τον περιορισμό της βίας με όπλα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το Κογκρέσο παραμένει βαθιά διχασμένο στο ζήτημα της οπλοκατοχής.