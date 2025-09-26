Τραμπ: “Ναι” σε χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στην άρση των περιορισμών στη χρήση αμερικανικής κατασκευής όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, αλλά δεν δεσμεύτηκε να το πράξει επισήμως κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και έναν Ουκρανό αξιωματούχο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και έγκριση για τη χρήση τέτοιων όπλων για την επίθεση σε στόχους σε κυρίαρχο ρωσικό έδαφος.

Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρόεδρος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την άρση της απαγόρευσης των ΗΠΑ για τέτοιες επιθέσεις.

Για μεγάλο διάστημα, η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που της είχε παράσχει, συμπεριλαμβανομένων των Atacms, για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.