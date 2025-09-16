Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι σιχαίνονται ο ένας τον άλλον αλλά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι παρά την αντιπάθεια μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, ο ίδιος μπορεί να τους κάνει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για την… αντιπάθεια μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σιχαίνεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά ο ίδιος είναι ο μόνος που μπορεί να τους βάλει στο ίδιο δωμάτιο για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επίσης, δήλωσε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει «κάποια συμφωνία», υπονοώντας πως ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό» είπε ο Τραμπ για την ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό, θα δούμε» σχολίασε ο Τραμπ για τη νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή και πρόσθεσε πως η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», είπε χαρακτηριστικά.