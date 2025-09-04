Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η τελευταία του επιθυμία

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, η σορός του οποίου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της μόδας, μετά την απώλεια του εμβληματικού σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι ο οποίος πέθανε την Πέμπτη (04/09) στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών.

Η σορός του δημιουργού θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοιχτή από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στη Via Bergognone 59, μέσα στο Armani/Teatro, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του, ενώ όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, “σύμφωνα με τις ρητές επιθυμίες του κ. Αρμάνι, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί ιδιωτικά”.

Ο ιδρυτής και η δημιουργική δύναμη πίσω από τον Όμιλο Armani απεβίωσε περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Παρέμεινε ενεργός στις κολεξιόν και στα πολλά τρέχοντα πρότζεκτ του οίκου μόδας μέχρι τις τελευταίες του μέρες, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Από το 1975, βρισκόταν στο τιμόνι της Armani Group, μητρικής εταιρείας του ομώνυμου brand, καθώς και των Emporio Armani και A/X Armani Exchange.

H βιομηχανία της μόδας θρηνεί για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του στο διαδίκτυο, μοντέλα, σχεδιαστές μόδας και διάσημοι απέδωσαν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φόρο τιμής στον εμβληματικό μόδιστρο και επιχειρηματία.

Η Vogue χαρακτηρίζει τον Armani τον σχεδιαστή που «καθόρισε τη δεκαετία του 1980 και διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από αυτήν» σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας του Armani επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση: «Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που ίδρυσε και γαλούχησε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν δίπλα στον κ. Αρμάνι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε έσπευσε να δημοσιεύσει ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά, απαντώντας στην ανακοίνωση του Ομίλου Armani.

«Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα» πρόσθεσε σε δική της ανάρτηση.

«Ο κ. Αρμάνι συνεβάλε βαθιά στη μόδα, στο ντιζάιν, στην ποπ κουλτούρα. Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου.

«Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, βραβεία, γάμος, Γουίμπλετον… όλα με Armani» σημείωσε.

Η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Είμαι απίστευτα λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι» έγραψε.

«Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και μέντορες που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί τους» πρόσθεσε.