Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον θρύλο της μόδας

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος της μόδας μετά τον θάνατο του μεγάλου σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι. Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο αντίο.

Σε κλειστό κύκλο πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι το απόγευμα της Δευτέρας (8/9), με την οικογένεια και τους στενούς φίλους του να αποχαιρετούν τον θρυλικό Ιταλό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο Αρμάνι θάφτηκε δίπλα στους γονείς και τον μεγαλύτερο αδελφό του, σε οικογενειακό παρεκκλήσι στη Rivalta, κοντά στην πόλη όπου γεννήθηκε, την Πιατσέντσα.

Ως ένδειξη σεβασμού, τα καταστήματα Armani παρέμειναν κλειστά το απόγευμα, ενώ η οικογένεια επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από τον κόσμο που εκείνος δημιούργησε με τη μόδα του. Ο σύντροφός του, Pantaleo Dell’Orco, δήλωσε ότι αποχαιρέτησαν τον Τζόρτζιο ως οικογένεια και προχώρησαν όπως εκείνος θα ήθελε, θυμούμενοι την κληρονομιά του.

Leo Dell'Orco AP Luca Bruno

Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί.

“Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της“, τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι.

AP Luca Bruno

AP Luca Bruno

AP Luca Bruno

AP Antonio Calanni

AP Luca Bruno

Από την ανακοίνωση του θανάτου του την Πέμπτη, μηνύματα από σταρ του Χόλιγουντ, αθλητές, πολιτικούς ηγέτες και απλούς ανθρώπους πλημμύρισαν τα social media και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τις προηγούμενες ημέρες, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να αποτίσουν φόρο τιμής στο ξύλινο φέρετρο του μεγάλου σχεδιαστή που είχε εκτεθεί στα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Μιλάνο. Πολλοί επισκέπτες χαρακτήρισαν τον σχεδιαστή «Re Giorgio» (Βασιλιά Giorgio) και μοιράστηκαν συγκινητικά σχόλια για το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στον κόσμο της μόδας.

Μετά από μια πεντηκονταετή καριέρα κατά την οποία δημιούργησε μια αυτοκρατορία που εκτείνεται από την υψηλή ραπτική έως τη διακόσμηση σπιτιών, ο Αρμάνι αφήνει πίσω του ένα όνομα συνώνυμο της κομψής απλότητας. Αν και δεν είχε παιδιά, η οικογένεια και οι έμπιστοι συνεργάτες του αναλαμβάνουν πλέον να συνεχίσουν την πορεία του οίκου που εκείνος διηύθυνε.