Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Έρχονται νέες αποκαλύψεις για Έπσταϊν και πρίγκιπα Άντριου

Συνταρακτικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μίας από τις πιο γνωστές καταγγέλλουσες του Τζέφρι Έπσταϊν, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος.

Η Τζιουφρέ εργαζόταν πάνω στο βιβλίο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice («Κανενός το Κορίτσι: Απομνημονεύματα Επιβίωσης από την Κακοποίηση και Αγώνα για Δικαιοσύνη»), μαζί με τη βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Γουάλας, πριν από τον θάνατό της νωρίτερα φέτος.

Το βιβλίο, 400 σελίδων, θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Τζιουφρέ, που είχε καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση με τον πρίγκιπα Άντριου, είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν δώσει τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf.

AP Bebeto Matthews

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Το 2022, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύστερα από αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του για σεξουαλική επίθεση.

Στην ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος Knopf περιλαμβάνει ένα email που έστειλε η Τζιουφρέ στη Γουάλας 25 ημέρες πριν τον θάνατό της, όπου έγραφε ότι ήταν «βαθιά της επιθυμία» το βιβλίο να εκδοθεί «ανεξαρτήτως» των συνθηκών.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ατόμων πέρα από σύνορα», αναφέρεται στο email. «Είναι επιτακτική ανάγκη να μαθευτεί η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα, τόσο για χάρη της δικαιοσύνης όσο και της ευαισθητοποίησης».

Σύμφωνα με τον Knopf, η Τζιουφρέ είχε νοσηλευθεί μετά από σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου και έστειλε το email την 1η Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

«Σε περίπτωση θανάτου μου, θέλω να διασφαλίσω ότι το Nobody’s Girl θα κυκλοφορήσει. Πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει πολλές ζωές και να ενθαρρύνει αναγκαίες συζητήσεις για αυτές τις σοβαρές αδικίες», είχε γράψει στη Γουάλας.

Η ανακοίνωση του Knopf αναφέρει ότι το βιβλίο περιέχει «σπαρακτικές νέες λεπτομέρειες για τον χρόνο που πέρασε με τον Έπσταϊν, τη Γκίσλεν Μάξγουελ και πολλούς γνωστούς φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του 2022».

Η αρχισυντάκτρια του Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν, δήλωσε ότι το Nobody’s Girl είναι ένα «ωμό και σοκαριστικό» ταξίδι και «η ιστορία μιας αδάμαστης ψυχής που παλεύει να απελευθερωθεί».

Το 2023, η New York Post είχε αναφέρει ότι η Τζιουφρέ είχε έρθει σε συμφωνία «που πιστεύεται ότι ανέρχεται σε εκατομμύρια» με αδιευκρίνιστο εκδότη.

Ο Ντόουτι αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα άτομα από τον κύκλο του Έπσταϊν που εμφανίζονται στο Nobody’s Girl, αλλά επιβεβαίωσε ότι η Τζιουφρέ δεν προβαίνει σε «καμία καταγγελία κακοποίησης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ», ο οποίος συνεχίζει να δέχεται ερωτήσεις για τον διαβόητο χρηματιστή και πρώην φίλο του.

«Το Nobody’s Girl έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά ως προς την ακρίβεια και τη νομική του εγκυρότητα», αναφέρει η ανακοίνωση του Knopf.