Χάος χωρίς τέλος στο Νεπάλ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν το κοινοβούλιο

Συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις στο Νεπάλ με τον απολογισμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 22. Στις φλόγες το κοινοβούλιο της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ, καθώς οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης συνεχίζονται για δεύτερη μέρα, με πυρκαγιές, βανδαλισμούς και βίαιες συγκρούσεις να σημειώνονται σε Κατμαντού και άλλες μεγάλες πόλεις.

Η κρίση ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το WhatsApp, το Instagram και το Facebook, λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις καταχώρησης. Η απόφαση αυτή πυροδότησε οργή, με επικριτές να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρούσε να φιμώσει καμπάνια κατά της διαφθοράς. Η απαγόρευση τελικά ανακλήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, ωστόσο οι διαδηλωτές συνέχισαν να εκφράζουν βαθύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη διακυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές ανήκουν κυρίως στη γενιά Ζ (Gen Z), φοιτητές από κολέγια και πανεπιστήμια στις μεγαλύτερες πόλεις του Νεπάλ, όπως η Κατμαντού, το Ποκχάρα και η Ιταχάρι. Τα αιτήματά τους είναι διττά: την άρση της απαγόρευσης των social media και την πάταξη της διαφθοράς από αξιωματούχους.

Η κατάσταση πλέον είναι εκτός ελέγχου: τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι 19 από τους οποίους τη Δευτέρα και τρεις επιπλέον την Τρίτη. Περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ πολλοί χρειάστηκαν επείγουσα περίθαλψη.

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Νεπάλ: Διαδηλωτές βανδάλισαν και πυρπόλησαν το κοινοβούλιο στο Κατμαντού

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, σπάζοντας παράθυρα και πυρπολώντας τμήματα του κτιρίου. Το σύνθετο συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει κυβερνητικά γραφεία και το γραφείο του πρωθυπουργού, έχει επίσης στοχοποιηθεί με πυρκαγιές και γκράφιτι κατά της διαφθοράς. Ταυτοχρόνως, το Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπούβαν παραμένει πλήρως κλειστό, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην πόλη.

Ο πρωθυπουργός KP Sharma Oli παραιτήθηκε εν μέσω των μαζικών κινητοποιήσεων, υπό το βάρος της αυξανόμενης οργής των πολιτών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής διάδοχος ούτε πρόταση για εναλλακτική διακυβέρνηση, δημιουργώντας ένα κενό εξουσίας στην πολιτική σκηνή της χώρας. Οι ανώτεροι πολιτικοί και υπουργοί φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, ενώ οι επικεφαλής ασφαλείας και οι στρατιωτικοί καλούν σε ηρεμία.

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Ο στρατός του Νεπάλ έχει εκφράσει τη δέσμευσή του να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση. Σε ομιλία του ο Πρόεδρος Ram Chandra Poudel κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο και ειρηνική επίλυση της κρίσης.

Αν και η άρση της απαγόρευσης των social media έλυσε ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών, η ευρύτερη δυσαρέσκεια για την πολιτική τάξη και τις πρακτικές διαφθοράς συνεχίζει να τροφοδοτεί τη διαμαρτυρία. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι: η προτεραιότητα τώρα είναι η αποκατάσταση της τάξης, ενώ παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί η πολιτική σκηνή και ποιος θα αναλάβει την εξουσία.