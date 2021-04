Ζωή ξανά στη Βρετανία: Εμβόλια, μπύρες, ψώνια και μείωση θανάτων

Ένα βήμα πιο κοντά στην επαναφορά της κανονικότητας είναι η Βρετανία αφού φτάνει στην "ανοσία της αγέλης", προσδοκώντας πως η πτώση της οικονομίας θα ανακοπεί βάσει του εμβολιαστικού προγράμματος.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση Τζόνσον ανακοίνωσε πως έχει διαθέσει σε όλο τον πληθυσμό της, άνω των 50 ετών, μία πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19, πετυχαίνοντας το στόχο που είχε τεθεί για την προσφορά εμβολίων στις εννέα ομάδες υψηλής προτεραιότητας μέχρι τη 15η Απριλίου. Για την ακρίβεια, "έπιασε" τον στόχο αυτό λίγο νωρίτερα από τις εξαγγελίες.

Η χώρα πραγματοποίησε ένα από τα ταχύτερα προγράμματα εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς βρέθηκε πίσω μόνο από το Ισραήλ στην αναλογία του πληθυσμού της που έλαβε τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19.

Αναλυτικότερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει προσφέρει τουλάχιστον μία δόση στις ομάδες προτεραιότητας από 1 ως 9, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ενήλικες άνω των 50 ετών, οι κλινικά ευάλωτοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, πριν από την ημερομηνία-στόχο της Πέμπτης.

"Έχουμε τώρα ξεπεράσει ένα ακόμη ουσιαστικά σημαντικό γεγονός στο πρόγραμμα του εμβολισμού μας, προσφέροντας δόσεις στον καθένα που ανήκει στις εννέα ομάδες υψηλότερου κινδύνου" ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

"Θα βαδίσουμε τώρα μπροστά με την ολοκλήρωση των σημαντικών δεύτερων δόσεων και κάνοντας πρόοδο αναφορικά με το στόχο προσφοράς ενός εμβολίου σε όλους τους ενήλικες μέχρι το τέλος Ιουλίου" πρόσθεσε ο ίδιος.

Η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος της Βρετανίας

H επιτυχία στο πρόγραμμα του εμβολιασμού ενίσχυσε τον οδικό χάρτη του Τζόνσον για την έξοδο από το lockdown, καθώς από χθες, Δευτέρα, λειτούργησαν και πάλι, όλα τα καταστήματα και η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους στην Αγγλία.

Ωστόσο η Βρετανία χαμήλωσε το ρυθμό των εμβολιασμών με την πρώτη δόση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι στις ομάδες προτεραιότητας θα λάβουν και τη δεύτερη δόση, παρά τις μικρότερες ποσότητες εμβολίων που παραδόθηκαν τον Απρίλιο σε σύγκριση με το Μάρτιο.

Το γραφείο του Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο στόχο να έχει προσφερθεί μέχρι την 31η Ιουλίου μία δόση εμβολίου σε όλους τους ενήλικες.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 45 ετών, εκτιμάται ότι θα είναι η επόμενη ηλικιακή ομάδα που θα προσκληθεί για να εμβολιαστεί, παρά το γεγονός ότι η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η Κοινή Επιτροπή για τον Εμβολιασμό και την Ανοσία (JCVI) ανακοίνωσε ότι αναμένει να συνεχίσει μία προσέγγιση βάσει της ηλικίας στην προώθηση των εμβολίων, αντί της αξιολόγησης προτεραιότητας των ανθρώπων ανάλογα με την εργασία τους ή άλλους συντελεστές κινδύνου.

Η ζωή μετά το εμβόλιο

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία εθνικά λοκντάουν από τον Μάρτιο του 2020 έχουν κοστίσει 30 δισεκατομμύρια λίρες από απώλειες πωλήσεων, σύμφωνα με τον σύνδεσμο λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας (BRC), όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Με ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος ζητά από τον κόσμο να τηρήσει ευλαβικά τις αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής καθώς τα καταστήματα "έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια για τη λήψη προληπτικών μέτρων", αλλά και να σεβαστεί το προσωπικό αφού σύμφωνα με σχετική έρευνα παρατηρήθηκε αύξηση περιστατικών κακής συμπεριφοράς των πελατών κατά την περίοδο της πανδημίας.

Την ίδια ώρα παράγοντες της αγοράς ζητούν περαιτέρω στήριξη από την κυβέρνηση στα καταστήματα με προσωπικό μικρότερο των δέκα ατόμων, με την ανάπτυξη ενός συστήματος "Shop Out to Help Out" που μεταξύ άλλων θα δίνει τη δυνατότητα στα μαγαζιά αυτά να πωλούν τα προϊόντα τους με επιδοτούμενη έκπτωση από Δευτέρα έως Τετάρτη, για ένα μήνα. Το όφελος του καταναλωτή θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 10 λίρες για κάθε αγορά.

Aξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μόνο το 38,2% των παμπ και των εστιατορίων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν εξωτερικό χώρο και μάλιστα στο Λονδίνο το ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 33,1%. Έτσι, μόλις ένα στα τρια καταστήματα εστίασης ανοίγουν επί της ουσίας, με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες να ζητούν περαιτέρω στήριξη.

Θετικά αποτελέσματα ως προς τα κρούσματα

Ως προς τα κρούσματα, η Βρετανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων Covid-19 από την 1η Απριλίου, με 3.568 νέες μολύνσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, 13 άνθρωποι πέθαναν ανά ημέρα, σε διάστημα 28 ημερών έπειτα από ένα θετικό τεστ, με αποτέλεσμα το σύνολο των θανάτων από τη νόσο Covid-19 να ανέρχεται σε 127.100.

Ακόμη, όπως αναφέρει το Associated Press, το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 στη Βρετανία έχει αρχίσει να "σπάει" τη σύνδεση μεταξύ μόλυνσης και σοβαρής ασθένειας ή θανάτου.

Ερευνητές στο Imperial College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι οι μολύνσεις COVID-19 μειώθηκαν περίπου 60% τον Μάρτιο, καθώς το lockdown επιβράδυνε την εξάπλωση του ιού. Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ήταν λιγότερο πιθανό να μολυνθούν καθώς επωφελήθηκαν περισσότερο από το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο αρχικά επικεντρώθηκε σε ηλικιωμένους.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η σχέση μεταξύ λοιμώξεων και θανάτων αποκλίνει, "υποδηλώνοντας ότι οι λοιμώξεις μπορεί να είχαν ως αποτέλεσμα λιγότερες νοσηλείες και θανάτους από την έναρξη του εκτεταμένου εμβολιασμού".

Ωστόσο, οι ερευνητές κάλεσαν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί λέγοντας ότι τα ποσοστά μόλυνσης αυξήθηκαν στο τέλος της περιόδου που έγινε η μελέτη, καθώς η κυβέρνηση άρχισε να χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς και τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο.

