Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: 150 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση

Εκεί όπου η ιστορία, οι άνθρωποι και η αποστολή γίνονται ένα.

Η παιδεία δεν είναι ποτέ στατική. Είναι ένα ζωντανό ποτάμι που κυλά μέσα στους αιώνες, τροφοδοτώντας κοινωνίες, διαμορφώνοντας χαρακτήρες και ανοίγοντας δρόμους σε γενιές ολόκληρες. Σε αυτή τη ροή, υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν αρκούνται στο να ακολουθούν το ρεύμα, αλλά καθορίζουν την ίδια του την πορεία. Ένα από αυτά είναι το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος που φέτος γιορτάζει 150 χρόνια ιστορίας, ανανέωσης και εκπαιδευτικής αποστολής με αμερικανικό πνεύμα και ελληνική ψυχή.

Το ταξίδι του εμβληματικού αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος ξεκίνησε το 1875 στη Σμύρνη της Μ. Ασίας, όταν μια ομάδα γυναικών με όραμα ίδρυσε ένα σχολείο θηλέων με στόχο να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Κολλέγιο μετέφερε τη δράση του στην Αθήνα, όπου υποδέχθηκε τις πρώτες του μαθήτριες. Από τότε και μέχρι σήμερα, δεν έπαψε ποτέ να εξελίσσεται και, πλέον, με έδρα την καταπράσινη πανεπιστημιούπολη της Αγίας Παρασκευής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς φορείς όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων.

Σήμερα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ένα πλήρες εκπαιδευτικό φάσμα που περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες: το Pierce (γυμνάσιο και λύκειο, που από το 2022 περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο και δημοτικό), το Deree (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) και το Alba Graduate Business School (εξειδικευμένα μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων). Μαζί, συγκροτούν ένα οικοσύστημα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με τη δημιουργικότητα και συνοδεύει τον μαθητή και τον φοιτητή από τα πρώτα του βήματα ως την επαγγελματική του ενηλικίωση και καταξίωση.

Όταν η διδασκαλία γίνεται έμπνευση

Πίσω από κάθε επιτυχία, κάθε βήμα καινοτομίας και κάθε ιστορική στιγμή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος κρύβονται άνθρωποι που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν την ψυχή τους. Είναι αυτοί που με το πάθος, τη συνέπεια και την πίστη τους στο όραμα της εκπαίδευσης κρατούν ζωντανή την αποστολή ενός ιδρύματος που δεν επαναπαύεται στην ιστορία του, αλλά τη μετατρέπει σε πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

Οι καθηγητές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος δεν είναι απλώς διδάσκοντες. Είναι εμπνευστές. Με γνώση, εμπειρία και αυθεντική αγάπη για το αντικείμενό τους, δεν περιορίζονται στο να διδάσκουν, αλλά διαμορφώνουν σκεπτόμενους ανθρώπους, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, ενθαρρύνουν τη διερεύνηση και προετοιμάζουν τους μαθητές για να γίνουν όχι μόνο επαγγελματικά καταρτισμένοι, αλλά και κοινωνικά ευσυνείδητοι πολίτες. Η διδασκαλία τους βασίζεται στη συμμετοχική μάθηση, στην έρευνα, στις τεχνολογίες και κυρίως στη σύνδεση γνώσης και ζωής.

Στην ίδια βάση οικοδομείται και η εμπειρία των σπουδαστών και σπουδαστριών. Με ποικίλες εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες και πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και διεθνή προγράμματα, οι σπουδαστές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά πρωταγωνιστές στην εκπαιδευτική τους πορεία. Οι ίδιοι αναπτύσσονται προσωπικά και επαγγελματικά, διαμορφώνουν σχέσεις, προτείνουν ιδέες και συμμετέχουν σε εθελοντικά και ερευνητικά προγράμματα, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στο ίδιο το ίδρυμα.

Την ίδια στιγμή, το διοικητικό προσωπικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος παίζει διαχρονικά καθοριστικό ρόλο. Είναι οι άνθρωποι που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα, τη στρατηγική συνέπεια και την ομαλή εξέλιξη του Κολλεγίου ακόμη και σε περιόδους κρίσεων και μεγάλων αλλαγών. Με επαγγελματισμό και διορατικότητα, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι, από τον πρωτοετή φοιτητή έως τον καθηγητή, μπορούν να εξελιχθούν.

Οι άνθρωποι πίσω από την αποστολή

Σε αυτή την κοινότητα, άνθρωποι σε θέσεις-κλειδιά υπηρετούν με συνέπεια και όραμα τις αξίες του Κολλεγίου. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Dr. David G. Horner, αποτελεί μια τέτοια φυσιογνωμία. Από το 2008 ηγείται με αφοσίωση, προσανατολισμένος πάντα στην ενίσχυση της φοιτητικής εμπειρίας, της ακαδημαϊκής ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Κολλεγίου. Υπό την ηγεσία του, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος πέτυχε σημαντική αύξηση εγγραφών, ενίσχυσε τις υποτροφίες και επένδυσε σε στρατηγικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα. Με πίστη στην αξία της παιδείας ως κινητήριας δύναμης της κοινωνικής προόδου, ο Dr. Horner προώθησε επίσης την ίδρυση ινστιτούτων όπως το Institute of Public Health και το Center of Excellence in Sustainability, εντάσσοντας το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στις μεγάλες διεθνείς συνομιλίες για την υγεία και το περιβάλλον. «To 2008, παρέλαβα μία κοινότητα εξαιρετικά ταλαντούχων και αφοσιωμένων ανθρώπων – διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Μαζί, για περισσότερα από 17 χρόνια, οικοδομήσαμε πάνω στη μοναδική ιστορία του Κολλεγίου, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων που δίνουν σπουδαία αξία τόσο στους φοιτητές μας, όσο και στο κοινωνικό σύνολο».

Στο πλευρό του στέκονται προσωπικότητες όπως η Ηλιάνα Λαζανά, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Διοίκησης και επικεφαλής του Pierce. Με δυναμισμό και στρατηγικό όραμα, η κ. Λαζανά ενίσχυσε την παρουσία του Pierce ως σχολείου πρότυπου για τη δευτεροβάθμια (και από το 2022 και για την πρωτοβάθμια) εκπαίδευση. Το νέο νηπιαγωγείο και δημοτικό του Pierce υπόσχονται να προσφέρουν ποιοτική, βιωματική εκπαίδευση σε περισσότερα από 800 παιδιά κάθε χρόνο. «Το Pierce δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει, μετασχηματίζεται και εμπνέει» σημειώνει. «Το όραμά μας δεν είναι μόνο να προσφέρουμε άρτια εκπαίδευση, αλλά να καλλιεργούμε συνειδητούς πολίτες — νέους και νέες που κατανοούν τον κόσμο, νοιάζονται για τον άλλο και είναι έτοιμοι να τον αλλάξουν προς το καλύτερο όπως αυτό εκφράζεται στο προφίλ του μαθητή του Pierce. Για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η επέκταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν ήταν ένα ακόμα βήμα ανάπτυξης. Ήταν μια φυσική εξέλιξη και μια δέσμευση ότι οι αξίες μας —αριστεία, βιωσιμότητα, συμπερίληψη και σεβασμός— καλλιεργούνται από τα πρώτα κιόλας βήματα ενός παιδιού και αναπτύσσονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειό μας». Ταυτόχρονα, η κ. Λαζανά αποτελεί μία από τις πιο ενεργές φωνές στον τομέα της βιώσιμης εκπαίδευσης. Υπό την ηγεσία της, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διακρίθηκε ως κορυφαίο campus βιωσιμότητας από τον οργανισμό AASHE, με διεθνή αναγνώριση για τη συνολική του περιβαλλοντική στρατηγική.

Ένας ακόμα ξεχωριστός άνθρωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι η Έλενα Μαραγκού, Dean της Σχολής των Liberal Arts. Υπό την καθοδήγησή της, η σχολή αυτή έχει αναδειχθεί σε χώρο έκφρασης, δημιουργικότητας και πολιτισμικής σύνδεσης. Η Δρ Μαραγκού ενσαρκώνει την ιδέα της πανεπιστημιακής παιδείας ως χώρου καλλιέργειας της ψυχής και μέσα από τα μαθήματα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και ιστορίας, εμπνέει τους φοιτητές να ανακαλύψουν τη φωνή τους και να σκεφτούν πέρα από τα όρια του εφικτού. «Η ανώτατη εκπαίδευση είναι αποστολή και πλήρως συνυφασμένη με το κοινωνικό πρόσημο που συνοδεύει κάθε μας δραστηριότητα», σημειώνει η Έλενα Μαραγκού ενώ δεν παραλείπει να υπογραμμίσει την περηφάνια της για «τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα του Κολλεγίου: την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων στον χώρο της Πληροφορικής και της Βιοιατρικής Επιστήμης, τον συνεχή εμπλουτισμό προγραμμάτων στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, και των Τεχνών, το εξαιρετικά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό μας». Ακόμη πιο περήφανη όμως είναι για το γεγονός ότι το Κολλέγιο ανοίγει ορίζοντες εξερεύνησης και προσωπικής ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που δεν έχουν απαραίτητα τα μέσα να σπουδάσουν. «Με ένα πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ετησίως, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ευκαιρίες ζωής σε πάρα πολλούς φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Και αυτή είναι η ουσία της δουλειάς μας και της κοινωνικής αποστολής του Κολλεγίου» καταλήγει η Δρ Μαραγκού.

Ένα όραμα που αντέχει στον χρόνο

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δεν μετρά απλώς 150 χρόνια ιστορίας. Μετρά 150 χρόνια ζωντανής παρουσίας στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας, 150 χρόνια πίστης στην αξία της εκπαίδευσης και 150 χρόνια προσφοράς στους ίδιους τους ανθρώπους. Από τη Σμύρνη του 19ου αιώνα μέχρι την Αθήνα του 21ου, συνεχίζει να γράφει το δικό του κεφάλαιο με γνώση, τόλμη και ανθρωπιά.

Η φετινή επέτειος λοιπόν δεν αποτελεί μόνο μια αφορμή για αναδρομή σε όλα όσα έχει πετύχει το Κολλέγιο μέχρι σήμερα, αλλά και ένα εφαλτήριο για το μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο η εκπαίδευση θα είναι πιο συμπεριληπτική, πιο βιώσιμη και πιο προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη και το ίδιο όραμα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα συνεχίσει να εμπνέει, να διαμορφώνει και να ανοίγει δρόμους για τις επόμενες γενιές, για την Ελλάδα, για τον κόσμο.