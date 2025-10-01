Η εξέταση που δείχνει πόσο αλκοόλ ήπιαμε 2-3 μέρες νωρίτερα

Πολλές είναι οι μέθοδοι που αποκαλύπτουν πόσο αλκοόλ έχουμε καταναλώνει, τις προηγούμενες ημέρες έως και εβδομάδες. Μια ξεχωρίζει.

Κάθε μήνα βεβαιώνονται εκατοντάδες παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα και δη στην Αττική, μολονότι έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο και έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές.

Ξεπερνάμε το θέμα της πρόληψης, με την οποία δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση ως χώρα και πάμε στα στοιχεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 19 έως τις 21/9 βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Οι 4 είχαν ένδειξη άνω του 0.60mg/L (περίπου 2 μεγάλα ποτήρια μπύρας ή 2 σχεδόν γεμάτα ποτήρια κρασί ή 120ml τσίπουρο, βότκα ή άλλο αποσταγμένο ποτό) και συνελήφθησαν.

Πόσο “μένει” το αλκοόλ στον οργανισμό μας

Τίποτα δεν μένει κρυπτόν υπό τον ήλιο και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, τίποτα δεν μένει κρυφό από τεστ που υπάρχουν και μπορούν να αποκαλύψουν πόσο ήπιαμε λίγες ώρες πριν, έως και 78 ώρες νωρίτερα.

Εξαρτάται βέβαια, τι επιστρατεύει ο καθένας για να μάθει την αλήθεια.

Το βέβαιο είναι πως είμαστε στο 2025 και άρα οφείλουμε άπαντες να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Άρα, όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε, γιατί όσο φανταστικοί και αν αισθανόμαστε, η αιθανόλη φροντίζει να “ρίχνει” τα αντανακλαστικά και τον συντονισμό κινήσεων, θολώνει την όραση και επηρεάζει τη συγκέντρωση.

Δεν χρειάζεται να πιούμε πολύ. Πολλές φορές, αρκεί και ένα ποτήρι.

Στις βασικές γνώσεις ανήκει ότι η συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα, φτάνει στο μέγιστο επίπεδο, περίπου 30 λεπτά με 2 ώρες, μετά την κατανάλωση. Ο χρόνος εξαρτάται από το πόσο γρήγορα απορροφά το αλκοόλ ο οργανισμός μας, που μεταφέρεται στο αίμα και τους πνεύμονες, το φύλο, το βάρος και την ταχύτητα της κατανάλωσης.

Η συγκέντρωση μειώνεται σταδιακά, εντός 4 με 6 ωρών.

Τι “πιάνει” το αλκοτέστ

Τα αλκοτέστ ή αλκοόμετρα που επιστρατεύει η αστυνομία, μετρά την ανίχνευση/συγκέντρωση αιθανόλης (δηλαδή, του αλκοόλ), στον εκπνεόμενο αέρα από τους πνεύμονες, όπου η συγκέντρωση αλκοόλ είναι υψηλότερη.

Όταν φυσάμε στο σωλήνα της συσκευής, ο αέρας συλλέγεται και αναλύεται με φασματομετρικές μεθόδους, ώστε να προσδιοριστεί η ποσότητα αλκοόλ που περιέχει.

Κρατήστε πως τα αλκοτέστ μετρούν, με ακρίβεια, τα μικρογραμμάρια αλκοόλης, ανά λίτρο αέρα που εκπνέουμε (δείχνουν πόσο έχουμε πιει), έως και 4 έως 6 ώρες από την κατανάλωση, ανάλογα με το πόσο έχουμε πιει.

iStock

Το αίμα δεν “λέει” πολλά

Τα αλκοτέστ λειτουργούν όπως και η τυπική εξέταση αίματος: επικεντρώνονται στην άμεση ανίχνευση αιθανόλης στο αίμα που μπορεί να γίνει μόνο έως 12 ώρες. Παρεμπιπτόντως, στην αναπνοή τα στοιχεία παραμένουν λίγες ώρες.

Προς διάθεση των αρχών υπάρχουν τώρα, και διάφορες άλλες εξετάσεις αίματος, που μπορούν να υποδηλώσουν βαριά χρήση αλκοόλ, τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες. Δεν μπορούν όμως, να προσδιορίσουν, με ακρίβεια, πόσο ήπιαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Για παράδειγμα, η φωσφατιδυλαιθανόλη (PEth) σχηματίζεται, όταν το σώμα επεξεργάζεται την αιθανόλη. Mελέτη του 2021 αποκάλυψε ότι η η PEth μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα σας έως και 60 ημέρες μετά από βαριά, παρατεταμένη χρήση αλκοόλ.

Τα ούρα μας, μάς “καταδικάζουν”

Ό,τι διαβάσατε έως εδώ έχει ένα “παράθυρο” που μπορεί να μας σώσει. Αυτό δεν ισχύει με την εξέταση ούρων για αιθυλογλυκουρονίδιο (EtG) και θειικό αιθυλεστέρα (EtS).

Ανιχνεύει δηλαδή, μεταβολίτες που σχηματίζονται, όταν το σώμα μας επεξεργάζεται το αλκοόλ, οι οποίοι παραμένουν ανιχνεύσιμοι στα ούρα πολύ πέρα ​​από την παρουσία της ίδιας της αιθανόλης.

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέταση δείχνει, με ακρίβεια της τάξεως του 85%, αν και πόσο ήπιαμε για έως περίπου 80 ώρες, μετά την κατανάλωση. Και αυτή η μέθοδος έχει μια αδυναμία: η ακρίβεια των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις ούρων, δεν είναι ακριβείς στο 100% των περιπτώσεων.

Ακολουθεί ένας πίνακας, για να ξέρετε τι αποκαλύπτουν τα ούρα μας -που όσο περισσότερο έχουμε πιει, τόσο πιο πολύ “μιλάνε”.

Εξετάσεις ούρων με αιθανόλη: 12 ώρες.

Εξετάσεις ούρων με αιθυλογλυκουρονίδιο (EtG): 24–72 ώρες.

Εξετάσεις ούρων με θειικό αιθύλιο (EtS): 24–72 ώρες.

O εμπειρογνώμονας και ερευνητής συμπεριφορικών τεχνολογιών για τον εθισμό και βιοδεικτών αλκοόλ, Δρ Michael G. McDonell, επισήμανε το εξής σε επιστημονικό άρθρο.

«Ένα όριο EtG-I 100 ng/mL είναι πιθανότερο να ανιχνεύσει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, για έως και πέντε ημέρες και οποιαδήποτε κατανάλωση αλκοόλ, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών».

Πώς μας “δίνουν” τα μαλλιά και τα νύχια μας

Το τεστ στο θύλακα τρίχας ανιχνεύει την κατανάλωση αλκοόλ, εντός των τελευταίων 90 ημερών. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι τρίχες της κεφαλής μεγαλώνουν με ρυθμό περίπου 1 εκατοστό ανά μήνα. Το τεστ αναλύει τα προϊόντα μεταβολισμού του αλκοόλ, όπως το αιθυλο-γλυκουρονίδιο (EtG), μέσα στις τρίχες και δείχνει τη χρήση αλκοόλ σε μεγαλύτερο διάστημα. Όχι την πρόσφατη κατανάλωση.

Ανίχνευση αλκοόλ γίνεται και με τοξικολογικές εξετάσεις στα νύχια, που αναλύουν τη σύνθεση τους, για μεταβολίτες αλκοόλ, που αποθηκεύονται σε αυτά, όπως αναπτύσσονται. Η μέθοδος είναι παρόμοια με αυτήν των τριχών.