Οι διακριτικοί τρόποι που η μπαταρία του αυτοκινήτου σου σε ενημερώνει πως τελειώνει

Πριν βάλουμε το κλειδί στη μίζα και δεν υπάρξει η παραμικρή ανταπόκριση, η μπαταρία του αυτοκινήτου δείχνει ποικιλοτρόπως πως τελειώνει.

Ο πιο ξεκάθαρος τρόπος που καταλαβαίνουμε ότι παρέδωσε πνεύμα η μπαταρία του αυτοκινήτου, είναι… να μην παίρνει μπροστά η μηχανή. Γενικά, δεν αντιδρά ο ασθενής.

Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γύρω στα 3 με 5 χρόνια “ζωής” της μπαταρίας, ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες.

Για παράδειγμα, τα φώτα, το ραδιόφωνο και ο συναγερμός που μένουν αναμμένα, όταν το αυτοκίνητο είναι σβηστό επίσης, επιταχύνουν το τέλος, όπως και η μη τακτική χρήση του οχήματος, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες -επιταχύνουν τη διάβρωση των εσωτερικών πλακών.

Ωστόσο, πριν το τετέλεσθαι, η μπαταρία μας ενημερώνει με διακριτικούς τρόπους πως… παίζει τις καθυστερήσεις. Ότι πνέει τα λοίσθια.

Η ώρα στο ταμπλό και το ραδιόφωνο μαρτυρούν πολλά

Ένας τρόπος είναι η αλλαγή της ώρας που βλέπεις στο ταμπλό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με την American Automobile Association, αυτή είναι μια ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ή μπαταρίας που δεν μπορεί να διατηρήσει σταθερή τάση -προκαλεί την επαναφορά των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Για την ιστορία, η ώρα μπορεί να αλλάζει και εξαιτίας ηλεκτρικού προβλήματος (πχ βραχυκύκλωμα) ή συσκευής που “τραβάει” ρεύμα (φώτα, συναγερμός).

Όταν όμως, συνδυάζεται η λάθος ώρα με το τρεμόπαιγμα φώτων ή την απώλεια των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του ραδιοφώνου (ή των καθισμάτων), τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κοντοζυγώνει η ημέρα που θα πρέπει να αγοράσουμε νέα μπαταρία.

Σε ό,τι αφορά την απορρύθμιση των ραδιοφωνικών σταθμών που είχες αποθηκεύσει, η χαμηλή τάση της μπαταρίας διακόπτει την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών, προκαλώντας επαναφορά.

Σημειωτέον, ένα άλλο πρόβλημα που οδηγεί στην απορύθμιση της ώρας και των ραδιοφωνικών σταθμών, είναι αυτό στο ηλεκτρικό σύστημα.

Ο μηχανικός μας είναι αυτός που δίνει τη σωστή απάντηση.

Ο κινητήρας και τα εσωτερικά φώτα

To Κnow Car Battery προσθέτει ότι πέραν όσων διαβάσατε έως εδώ, όταν τελειώνει η μπαταρία, ο κινητήρας παίρνει πιο αργά μπροστά από το κανονικό -πριν σταματήσει να αντιδρά- και η μίζα ακούγεται σαν να “σέρνεται”, καθώς η μπαταρία δεν παρέχει αρκετή ισχύ για να γίνουν όλα όπως πρέπει.

Αν ακούσετε ήχο που παραπέμπει σε κλικ, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αρκετή ισχύ για να ενεργοποιήσει τη μίζα, αλλά όχι για να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα. Για τον ίδιο λόγο, πιο αργά “ανταποκρίνονται” και τα παράθυρα, οι κλειδαριές και το σύστημα του κλιματισμού.

Κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι χάνουν το χρώμα τους τα φώτα στο ταμπλό ή τα εσωτερικά φώτα (γίνονται πιο αμυδρά ή τρεμοπαίζουν, όταν βάζουμε μπροστά τη μηχανή), όπως η μπαταρία δεν μπορεί να παρέχει σταθερή τάση.

Αφότου συμβούν όλα αυτά, θα δείτε και να ανάβει το εικονίδιο της μπαταρίας στο ταμπλό, ξεκάθαρη ένδειξη πως ήλθε η ώρα της αλλαγής.