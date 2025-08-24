Πέραν του το ότι η άνοια ‘θερίζει’ όλον τον κόσμο, το άγχος και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας έχουν αντίκτυπο και στον εγκέφαλο μας. Μπορούμε να τον προστατέψουμε με πολύ απλούς τρόπους.

Μετά το χειρότερο φαγητό για την υγεία της καρδιάς, ήλθε η ώρα να δούμε ποιο είναι το καλύτερο τρόφιμο για την υγεία του εγκεφάλου μας.

Κατ’ αρχάς πρέπει να πούμε πως ο εγκέφαλος τροφοδοτείται τροφοδοτείται και διαμορφώνεται συνεχώς από τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε καθημερινά.

Όπως γράφει η Guardian, είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε την υγεία του εγκεφάλου σαν ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

“Είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε τις ‘επενδύσεις’ όσο νωρίτερα μπορούμε, για να έχουμε να ‘αντλήσουμε’ περισσότερο, όταν τα χρειαστούμε”.

Πάμε τώρα, να δούμε και πού πρέπει να επενδύσουμε.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο μας οι ενήλικες

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν το 55% της δίαιτας ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία που ‘κερδίζουν’ σε αυτόν τον τομέα όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με έρευνα, η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού αυτών των τροφών στη διατροφή μας σημαίνει χαμηλή πρόσληψη βιταμινών Β3, Β6, Β12, D και Ε, μαγνησίου, σεληνίου και ψευδαργύρου, όλα γνωστά ως σημαντικά για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μέτρια κατανάλωση καφέ (δύο έως τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα) έχει συνδεθεί με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου και μειωμένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή η καφεΐνη ρυθμίζει ένα νευροπροστατευτικό ένζυμο του εγκεφάλου. Έχει φανεί πως η καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει την πνευματική εγρήγορση και τη γνωστική λειτουργία, βραχυπρόθεσμα.

Βοηθούν επίσης,

η καθημερινή κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λαχανικών (βλ. σπανάκι, κάρδαμο, ρόκα, λάχανο -είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά που προστατεύουν τον εγκέφαλο από βλάβες),

τα φασόλια και τα όσπρια (είναι εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, φυτικών ινών και πολλών σημαντικών θρεπτικών συστατικών -πχ σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ- που παίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην υποστήριξη της συνολικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εγκεφάλου),

τα αυγά (είναι πλούσια σε χολίνη, μια θρεπτική ουσία που είναι σημαντική για την υγεία του εγκεφάλου),

το αβοκάντο (είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία υποστηρίζουν την υγιή ροή του αίματος στον εγκέφαλο),

τα δημητριακά ολικής αλέσεως (καστανό ρύζι, κινόα, η βρώμη -είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο με τη σειρά του υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου),

το τσάι (με λίγη προσοχή στη ζάχαρη),

οι ξηροί καρποί και οι σπόροι (αμύγδαλα, καρύδια, σπόροι κολοκύθας και λιναρόσποροι -είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Ε και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου),

(αμύγδαλα, καρύδια, σπόροι κολοκύθας και λιναρόσποροι -είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Ε και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου), η μαύρη σοκολάτα (περιέχει φλαβονοειδή, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία).

Πώς βοηθάμε τον εγκέφαλο μας αργότερα στη ζωή μας

Η άνοια είναι η κύρια αιτία θανάτου σε διάφορες χώρες. Για αυτό δεν οφείλεται μόνο η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, καθώς για παράδειγμα στην Ιαπωνία και την Ιταλία έχουν χαμηλότερα ποσοστά άνοιας.

Μελέτη διαπίστωσε ότι το ποσοστό της νόσου του Αλτσχάιμερ στην Ιαπωνία είχε αυξηθεί από 1% το 1985 σε 8% το 2008 και ανέφερε την αυξημένη κατανάλωση δυτικής διατροφής ως μια αιτία.

Το κοινό που έχουν τα έθνη με χαμηλό ποσοστό άνοιας είναι η μέτρια κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών, τα άφθονα λαχανικά και φασόλια, τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, το τσάι και ο καφές.

Άρα βοηθούν