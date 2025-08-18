To brunch που σερβίρεται παντού και προστατεύει την καρδιά

Στα μέρη που προσφέρεται brunch υπάρχει μια δημοφιλής επιλογή που προωθεί την υγεία της καρδιάς μας, όπως την απολαμβάνουμε.

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στα χωριά μας είχαμε brunch, με την Ελληνίδα μάνα ή την Ελληνίδα γιαγιά να σερβίρει πάντα κάτι μεταξύ του πρωινού και του μεσημεριανού.

Ενδεχομένως (!) να μην ήταν ό,τι μας σερβίρουν στους χώρους που επισκεπτόμαστε το σαββατοκύριακο για το σνακ μας (έτσι το λέγαμε τότε), αλλά υπήρχε.

Πάμε παρακάτω.

Δεν είμαστε λίγοι εκείνοι που βλέπουμε το brunch ως ένοχη απόλαυση, αφού τρώμε το πρωί και θα φάμε και όταν γυρίσουμε σπίτι από την έξοδο.

Σήμερα ήλθε η ώρα να αλλάξουμε αυτήν την οπτική.

To αβοκάντο τοστ έχει ό,τι χρειάζεται η καρδιά μας. iStock

TO BRUNCH THΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΤΟΣΤ

Η καρδιά αρχίζει να πάλλεται από την 6η εβδομάδα της ύπαρξης μας ως εμβρύου έως ότου αποχαιρετίσουμε τον μάταιο τούτο κόσμο. Στο μεσοδιάστημα, δοκιμάζεται καθημερινά και δεδομένου ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου για διαδοχικά χρόνια, είναι χρήσιμο να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τη βοηθούμε.

Κάποια “μέτρα” είναι πιο εύκολα από άλλα. Για παράδειγμα, το να διαχειριζόμαστε το άγχος μας σίγουρα είναι πιο δύσκολο από το να φάμε ένα αβοκάτο τοστ την επόμενη φορά που θα πάμε για brunch ή θα το φτιάξουμε σπίτι.

Οι διατροφολόγοι εξηγούν πως ο συνδυασμός φυτικών ινών με τροφές που είναι πλούσιες σε χοληστερόλη είναι εξαιρετικός φίλος της καρδιάς μας, καθώς προωθεί την υγεία της, με τις διαλυτές φυτικές ίνες να μετατρέπονται σε ουσία που μοιάζει με ζελέ στο πεπτικό σύστημα και “παγιδεύει” την περίσσεια χοληστερόλης, κρατώντας την μακριά από την κυκλοφορία του αίματος.

Κατά συνέπεια, τα αυγά με αβοκάντο που προσφέρονται στους χώρους που σερβίρουν brunch είναι ένας φανταστικός συνδυασμός για την καρδιά μας. Για την ιστορία, το ίδιο αποτέλεσμα δίνουν τα αυγά με τα μούρα, τα οποία επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες.

Αλλά ας “γυρίσουμε” στο αβοκάντο τοστ.

Τα αυγά (είτε scrambled, είτε poché) είναι πλούσια υγιή λίπη, σε πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας και θρεπτικά συστατικά όπως η χολίνη. Ενώ έχουν χοληστερόλη, η έρευνα δείχνει ότι η διαιτητική χοληστερόλη έχει ελάχιστη επίδραση στη χοληστερόλη του αίματος για τους περισσότερους ανθρώπους. Για αυτό και τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής για την καρδιά διατροφής όταν καταναλώνονται με μέτρο.

Το αβοκάντο είναι γεμάτο με μονοακόρεστα λιπαρά που βοηθούν στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης και στην αύξηση της HDL («καλής»). Επίσης, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και κάλιο, τα οποία υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Στα εστιατόρια και τα καφέ, σερβίρονται συνήθως με

ντομάτα (περιέχει λυκοπένιο, ένα αντιοξειδωτικό που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και είναι μια καλή πηγή καλίου, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης) και

(είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά, που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να βελτιώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης),

(είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά, που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να βελτιώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης), ιδανικά πάνω σε φρέσκο ψωμί ολικής αλέσεως (είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες που βοηθούν στη μείωση της LDL και στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παρέχει και σύνθετους υδατάνθρακες που βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας και θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες Β και μαγνήσιο, τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία της καρδιάς).

Τώρα ξέρεις πώς θα περάσεις όμορφα τα μεσημέρια του σαββατοκύριακου, τρώγοντας κάτι απολαυστικό που είναι και δώρο για την καρδιά σου.