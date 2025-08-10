Ανακαλύψτε τις 10 πιο συναρπαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα, από το Ναύπλιο μέχρι τη Σάμο, και ζήστε την τέχνη μέσα από μοναδικές δημιουργίες, πολιτιστικές ανταλλαγές και εμπειρίες που γεμίζουν το καλοκαίρι με μνήμες και έμπνευση.

Καν΄το σαν τουρίστας και πήγαινε, όπου και αν βρίσκεσαι σε μία έκθεση. Εχει παντού στη χώρα, δεκάδες υπέροχες προτάσεις. Διαλέξαμε 10 αλλά αν είσαι αλλού, ψάξε του μέρους σου. Πάρε ένα παγούρι και άσε τον νου να ανθίσει!

Ναύπλιο 1, «Θάλασσα ζείδωρος πνοή»

Τελωνείο Ναυπλίου ως 20/09

Τι ωραία έκπληξη πριν το ψάρι που θα φας στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας! Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου διοργανώνουν έκθεση με τίτλο Θάλασσα, ζείδωρος πνοή, με την οποία εγκαινιάζεται και παραδίδεται στην πόλη του Ναυπλίου ο αποκατεστημένος χώρος του Παλιού Τελωνείου.

Η θάλασσα, άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή του ελληνικού λαού, τις αναμνήσεις και τα βιώματά του, αποτελεί πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Το λιμάνι εντάσσεται γρήγορα στη θεματική των θαλασσογράφων μας, ως κέντρο της καθημερινής ζωής, ως τόπος ευημερίας και εμπορίου, ως «δείκτης» της κουλτούρας και του υλικού πολιτισμού των κοινωνιών.

Κώστας Τσόκλης

Αλταμούρας, Βολανάκης, Χατζής, Λύτρας, Τσαρούχης, Φασιανός, και έργα παλαιότερων και νεότερων καλλιτεχνών που ανήκουν σε διαφορετικά ρεύματα, απολαμβάνοντας την ελευθερία της μεταμοντέρνας συνθήκης, όπως οι Χρύσα Βέργη, Γιάννης Γαΐτης, Πάρις Πρέκας, Θεόδωρος Στάμος, Θάνος Τσίγκος, Μαίρη Σχοινά, Παναγιώτης Τέτσης, Κώστας Τσόκλης. Στο πλαίσιο των σύγχρονων εκφραστικών μέσων, παρουσιάζεται και το έργο Aquis Sybmersus του Πάνου Χαραλάμπους, το οποίο συνδυάζει βίντεο και ήχο.

Ναύπλιο 2, «Ελευθερία» | Μαρία Φιλοπούλου

Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Ναυπλίου έως 30.10.2025

Λατρεύω τα έργα της! Η Μαρία Φιλοπούλου, μέσα από δεκαπέντε ζωγραφικά έργα και δύο γλυπτά, εκφράζει μια βαθιά εσωτερική ανάγκη δημιουργίας, ζωγραφίζοντας παραστατικούς βιωμένους τόπους κάτω από αίθριους ουρανούς και μεσογειακούς ήλιους, υμνώντας την ανθρώπινη ύπαρξη και συνθέτοντας το όλον της φύσης, λουσμένο στο φως και στον ρυθμό.

Πόρος, «Ο ενδιάμεσος χώρος» – Γιάννης Αδαμάκος

Citronne Gallery ως 21/09

Ηρεμία και ενδοσκόπηση. Ο καταξιωμένος ανανεωτής της αφαιρετικής ζωγραφικής, ο Γιάννης Αδαμάκος δημιουργεί απροσδιόριστα τοπία – αντανακλάσεις του αισθητηριακού κόσμου, διαθλασμένου από τη μνήμη. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζει μία νέα ενότητα ζωγραφικών έργων και κολάζ που βασίζεται σε κάθετους και οριζόντιους άξονες που συνθέτουν έναν νοητό κάναβο.

Ανδρος, Takis 1∞

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή – Ανδρος ως 2/11

Εντάξει, η καλύτερη έκθεση στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα!

Οι δημιουργίες του Τάκη που κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου εκτίθενται μέχρι τις 2 Νοεμβρίου στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, με τη συμβολή του Ιδρύματος Takis τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη Παναγιώτη Βασιλάκη – γνωστού ως Takis (1925-2019) – με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο Takis 1∞ που παρουσιάζεται παράλληλα και στα δυο του μουσεία, στην Αθήνα και στην Άνδρο έως τις 2 Νοεμβρίου 2025.

Όλες οι επιστήμες, αλλά και η φιλοσοφία κατά τη γνώμη μου συναντιούνται με τη μηχανική, τον ηλεκτρισμό, τα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη φυσική, τη χημεία, την κινητική και με την τέχνη της γλυπτικής και της ζωγραφικής σε έργα που όμοιά τους δεν έχει να παρουσιάσει η παγκόσμια σκηνή παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, εκ των οποίων μου έρχεται αυτή τη στιγμή μόνο ο Μικελάντζελο.

Mύκονος, Group Show

Rarity Gallery ως 31/08

Η πιο φανταστική γκαλερί των νησιών!

Mια πραγματική γιορτή της σύγχρονης τέχνης αφού έως και το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχει μια θρυλική ομαδική έκθεση που περιλαμβάνει τριάντα ξεχωριστές φωτογραφίες διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών όπως οι David LaChapelle, Ellen von Unwerth, Yves Scherer, Mat Collishaw και Jeff Robb, ο οποίος συμμετέχει με το μοναδικό ολόγραμμα της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το οποίο είχε δημιουργηθεί για τον εορτασμό του διαμαντένιου ιωβηλαίου της, τα εξήντα χρόνια της στον θρόνο.

Ρέθυμνο, «Είσαι ό,τι φοράς» | Σοφία Κοκοσαλάκη

Πάρος, «Φτεροκοπώντας. Με τα φτερά του νου και της τέχνης» | Βένια Δημητρακοπούλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου ως 19/08

Πόσο συγκλονιστικά είναι τα γλυπτά στους υπαίθριους χώρους! Τέσσερα γλυπτά έργα –«Αναπαυόμενη Νίκη», «Φτερούγα του Μύθου», «Αέναη Πτήση» και «Το Μήνυμα της Αυγής»– είναι οι νέες δημιουργίες της Βένιας Δημητρακοπούλου που παρουσιάζονται σε διάλογο τόσο με το εμβληματικό τρόπαιο των Παρίων, τη Νίκη, και με το αρχαϊκό γοργόνειο, όσο και με το κυκλαδίτικο τοπίο. «Δύο γραμμές ορίζουν το φυσικό τοπίο στον κυκλαδικό χώρο.

Η μία είναι η ευθεία. Η άλλη, η καμπύλη. Μία ευθεία γραμμή είναι ο ορίζοντας, αυτός της θάλασσας. Καμπύλες, οι μυριάδες στρογγυλεμένες γωνίες στα βράχια, στα όρη, στα χαρακτηριστικά κτίσματα των κυκλαδίτικων νησιών. Ένα φως αμείλικτο, εκθαμβωτικό, καθαρτικό, που δημιουργεί την ανάγκη πτυχώσεων στα υφάσματα, ραβδώσεων στους κίονες και γεννά τα ασύλληπτα παιχνίδια του φωτός και της σκιάς στη γλυπτική», σημειώνει η ίδια.

Σκιάθος, «Δημήτρης Πικιώνης. Σχήμα και Μορφή»

Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ως 15/10

Μα τι αρχιτέκτονας και αυτός! Τι δημιουργός – για να καυχιέται η Ελλάδα!

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια παρουσίαση της προσωπικότητας του αρχιτέκτονα και δημιουργού, το αρχείο του οποίου έχει περιέλθει στην κατοχή του Μουσείου Μπενάκη μετά τη σημαντική δωρεά της οικογένειας Πικιώνη το 2001.

Πρόκειται για το αρχείο ενός ξεχωριστού και ιδιαίτερου ανθρώπου της ελληνικής αρχιτεκτονικής ιστορίας, ο οποίος έχει επηρεάσει όσοι ελάχιστοι —και εξακολουθεί να επηρεάζει— την ελληνική αρχιτεκτονική συνείδηση.

Λέσβος, «Blue Moon» | Γιώργος Μαραζιώτης (επιμέλεια Νικόλας Βαμβουκλής)

K-Gold Temporary Gallery ως 31/08

Τι ωραια ιδέα από έναν μοναδικό σύγχρονο καλλιτέχνη!

Αφετηρία της έκθεσης αποτελεί η καταγραφή προφορικών ιστοριών από πρώην ενοίκους της νεοκλασικής κατοικίας, όπου σήμερα στεγάζεται η K-Gold Temporary Gallery, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου. Οι φωνές τους μετατρέπονται σε δυναμικά έργα από νέον, μάρμαρο, μέταλλο και καθρέφτη. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης επαναφέρει στον χώρο αρχιτεκτονικά στοιχεία που είχαν αφαιρεθεί κατά την ανακαίνιση του κτιρίου, ως φορείς μνήμης και σύνδεσης με το παρελθόν.

Σάμος, «Bridging Cultures»

Art Space Pythagorion ως 15/09

Και ναι, ο πολιτισμός και η τέχνη μας ενώνουν και αυτό ισχύει από καταβολής κόσμου. Επίκεντρο της έκθεσης αποτελούν τα αρχαιολογικά πορίσματα ενός αιώνα έρευνας, και συγκεκριμένα ο εξέχων ρόλος της Σάμου ως κόμβου συναντήσεων πολιτισμικού χαρακτήρα στην αρχαία Μεσόγειο.

Τα εκθέματα δείχνουν την έντονη αλληλεπίδραση της αρχαίας κοινωνίας με επιρροές εξωτερικής προέλευσης – πρόκειται περί ανταλλαγής η οποία προήγαγε την πολιτισμική αλλαγή, την τεχνολογική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.

Η έκθεση «Bridging Cultures» αντιπροσωπεύει τον διαπολιτισμικό διάλογο, το ανοιχτό πνεύμα και την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ πολιτισμών.

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ως 31/10

Και για να μην ξεχνιόμαστε όσοι αγαπάμε τη μόδα αλλά για να μαθαίνουν και οι νεότεροι που δεν την πρόλαβαν. Η αγαπημένη και πολύ νωρίς αδικοχαμένη Ελληνίδα χαρισματική υπέροχη σχεδιάστρια και άνθρωπος Σοφία Κοκοσαλάκη, πρόλαβε ευτυχώς να αφήσει το αποτύπωμά της στη διεθνή σκηνή. Και τώρα στο Ρέθυμνο μια έκθεση με έναν τίτλο, απλό και 100% αληθινό πραγματοποιείται από την ανάγκη να τιμηθεί η παρουσία η σχεδιάστρια στον τόπο της καταγωγής της, την Κρήτη.

Στο αφιέρωμα παρουσιάζονται εικοσιτέσσερις (24) δημιουργίες της, κοσμήματα και σχέδια από τη συλλογή της οικογένειάς της. Το κείμενο που συνοδεύει το homage, υπογράφει η ιστορικός μόδας Μέτυ Τσουκάτου (την γνωρίζω – είναι απίθανο πλάσμα και γνώστρια!) . Με την έκθεση «Είσαι ό,τι φοράς» οι επιμελητές, Μαρία Μαραγκού, Μαρία Παναγίδου και Σταύρος Καβαλλάρης, επιχειρούν να αναδείξουν την αμφίδρομη σχέση της μόδας και των προκλήσεων της εποχής μας όπως αυτές εκφράζονται, και επηρεάζονται από τη σύγχρονη τέχνη και τους προβληματισμούς που νεωτεριστικά αυτή προβάλλει.

Από την αρχαιότητα το ρούχο κάλυπτε άμεσες ανάγκες του ανθρώπου καθόριζε όμως και τη θέση του στην κοινωνία. Έγινε δε με το πέρασμα του χρόνου ταυτοτικό στοιχείο της προσωπικότητάς του σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τις εκφάνσεις αυτού του διαχρονικού ταυτοτικού στοιχείου στη σύγχρονη τέχνη.