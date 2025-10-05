Μια ματιά στις καλύτερες νέες κυκλοφορίες που μπορείς να δεις τώρα σε streaming στην Ελλάδα – και μερικές ακόμα προτάσεις παλιότερων τίτλων.

Πολλές οι προτάσεις για εξαιρετικό σινεμά στις αίθουσες αυτή την περίοδο, με τις Νύχτες Πρεμιέρας από τη μία να μας δίνουν μια πρώτη γεύση από τα καλύτερα της νέας σεζόν, και το “Μια Μάχη Μετά την Άλλη” στα σινεμά να είναι η καλύτερη ταινία ίσως και της χρονιάς.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχουμε δυνατές προτάσεις και για μέσα. Φοβεροί δημιουργοί, από τον Σπάικ Λι μέχρι τον Σέιν Μπλακ των “Φονικών Όπλων”, υπερήρωες που ξεχωρίζουν από αυτά που είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε, λατρεμένοι ηθοποιοί από τον Κίλιαν Μέρφι ως τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον, ξεχωριστές ταινίες τρόμου, ρομάντζα, μυστήρια, και δυνατό σινεφίλ σινεμά – όλα από τον καναπέ.

Ξεχωρίζουμε μια ντουζίνα από τις πιο ενδιαφέρουσες πρόσφατες streaming κυκλοφορίες, αλλά μια επιλογή library τίτλων με αφορμή την επικαιρότητα. Κάπου μέσα σε αυτά, θα βρεις κάτι που θα σε ενθουσιάσει.

Highest 2 Lowest

Όταν ένας ισχυρός μεγιστάνας της μουσικής γίνεται στόχος μιας πλεκτάνης για λύτρα, αναγκάζεται να αγωνιστεί για την οικογένεια και την κληρονομιά του, ενώ βρίσκεται σε ένα ηθικό δίλημμα ζωής ή θανάτου. Ο Ντενζέλ Ουάσινγκτον πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία του Σπάικ Λι που δυστυχώς δεν πέρασε ποτέ από τα σινεμά στη χώρα μας.

Ο Σπάικ Λι διασκευάζει με κέφι ένα κλασικό φιλμ του Ακίρα Κουροσάβα, Ο Δολοφόνος του Τόκιο (High and Low), σε νεοϋορκέζικο, μοντέρνο σκηνικό και με κάποια αλλαγές στο δεύτερο μισό της ταινίας που και πάλι όμως διαθέτουν μια έντονα ταξική ματιά. Είδαμε την ταινία στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ των Καννών από όπου και γράψαμε μια σύντομη ανταπόκριση.

Πού το βρίσκεις: Apple TV

Βρώμικο Παιχνίδι (Play Dirty)

Ένας αδίστακτος κλέφτης και η έμπειρη ομάδα του μπλέκονται στη ληστεία της ζωής τους, που τους φέρνει αντιμέτωπους με τη μαφία της Νέας Υόρκης. Μαρκ Γουόλμπεργκ και ΛαΚιθ Στάνφιλντ πρωταγωνιστούν στην επιστροφή του Σέιν Μπλακ, έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους δημιουργούς αστυνομικών περιπετειών γεμάτες με χιούμορ.

Σεναριογράφος των “Φονικών Όπλων”, ο Μπλακ πέρασε και στη σκηνοθεσία με διαμάντια όπως το “Kiss Kiss Bang Bang” και το “Nice Guys” με Ράιαν Γκόσλινγκ και Ράσελ Κρόου. Ύστερα από ένα φλερτ με το franchise μπλοκμπάστερ σινεμά, με καλά αποτελέσματα (Iron Man 3) και καταστροφικά (το χάλια Predator του 2018), ο Μπλακ επιτέλους επιστρέφει στο στοιχείο του.

Πού το βρίσκεις: Prime Video

Steve

Ένας διευθυντής οικοτροφείου αγωνίζεται να κρατήσει τους μαθητές του σε τάξη, ενώ παράλληλα παλεύει με τα δικά του προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Κίλιαν Μέρφι επανενώνεται με τον Τιμ Μιέλαντς, σκηνοθέτη του στο θαυμάσιο Μικρά Πράγματα Σαν κι Αυτά, που είχε σημειώσει αναπάντεχα μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες στη χώρα μας. Ο Μέρφι είναι από τους ηθοποιούς που, πολύ απλά, θες να δεις το οτιδήποτε κάνει – είναι πάντα, απλά, τόσο καλός.

Πού το βρίσκεις: Netflix

Superman

Ο Σούπερμαν έχει μόλις ηττηθεί για πρώτη φορά. Απέναντι σε έναν εχθρό που μοιάζει να ξέρει την κάθε του κίνηση, θα πρέπει να συμβιβάσει την Κρυπτόνια κληρονομιά του, με την θέλησή του για δικαιοσύνη στη Γη. Λίγο σαν κυριακάτικο καρτούν, λίγο σαν κόμικ περασμένων δεκαετιών, το φιλμ που φέρνει τον Τζέιμς Γκαν (“Guardians of the Galaxy”) στην DC από τη Marvel είναι γλυκό, παθιασμένο, με ιδέες και πεποιθήσεις – ακόμα κι αν του λείπει κάποιο αποκορύφωμα. Το ξεκίνημα ενός νέου κόσμου της DC, είναι ελπιδοφόρο, όπως κι ο κεντρικός ήρωάς του. Περισσότερα στην αναλυτική μας κριτική.

Πού το βρίσκεις: Vodafone TV

Το Χαμένο Λεωφορείο (The Lost Bus)

Μια συναρπαστική διαδρομή μέσα σε μια από τις πυρκαγιές της Αμερικής, καθώς ένας απείθαρχος οδηγός σχολικού λεωφορείου και μια αφοσιωμένη δασκάλα μάχονται για να σώσουν 22 παιδιά από την κόλαση. Μάθιου Μακόναχι και Αμέρικα Φερέρα πρωταγωνιστούν σε ένα μονίμως επίκαιρο αγωνιώδες δράμα επιβίωσης, γυρισμένο από τον εξπέρ του είδους Πολ Γκρίνγκρας (“Bourne Supremacy”, υποψήφιος για Όσκαρ με το “United 93”).

Πού το βρίσκεις: Apple TV

The Woman in the Yard

Η Ραμόνα παθαίνει παράλυση από τη θλίψη μετά τον θάνατο του συζύγου της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αφήνοντάς την να φροντίζει τα δύο παιδιά της μόνη στο αγροτικό της σπίτι. Η θλίψη της σύντομα μετατρέπεται σε φόβο όταν μια φανταστική γυναίκα ντυμένη στα μαύρα εμφανίζεται στο μπροστινό της γκαζόν, προειδοποιώντας την «σήμερα είναι η μέρα». Καθώς η μυστηριώδης φιγούρα πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο σπίτι, η Ραμόνα συνειδητοποιεί ότι πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά της από την απειλητική γυναίκα που απλά δεν τα αφήνει ήσυχα. Η Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ πρωταγωνιστεί και δίνει πολύ δυνατή ερμηνεία σε αλληγορική ταινία τρόμου γυρισμένη από τον φοβερό Ζάουμε Κολέτ-Σέρα (“The Shallows”, “Carry-On”, “Non Stop”).

Πού το βρίσκεις: COSMOTE TV

Παλιά κι αγαπημένα Αν είδατε το Μια Μάχη Μετά την Άλλη και θαυμάσατε τον Ντι Κάπριο παίζοντας κάτι σαν τον The Dude, τότε μπορείτε να επιστρέψετε στον κλασικό Μεγάλο Λεμπόφσκι (Prime Video) των Τζόελ και Ίθαν Κοέν, που δεν παλιώνει ποτέ. Αλλά και τον πιο πρόσφατο ρόλο του Ντι Κάπριο σε άλλο ένα σύγχρονο αριστούργημα, το Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού (Apple TV) του Μάρτιν Σκορσέζε. Με το Highest 2 Lowest να κυκλοφορεί, θυμόμαστε την οσκαρική Παρείσφρηση (Netflix) του Σπάικ Λι, ενώ με τη Συναισθηματική Αξία να είναι στις αίθουσες και να γεννά μπόλικη οσκαρική παραφιλολογία, επισκεπτόμαστε ξανά τον Χειρότερο Άνθρωπο στον Κόσμο (Cinobo) του ίδιου σκηνοθέτη, και πάλι με πρωταγωνίστρια τη Ρενάτε Ράινσβε. Μιλώντας για κορυφαίους επερχόμενους τίτλους της νέας σεζόν, θυμόμαστε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα και παραγνωρισμένα έργα σκηνοθετών όπως ο Παρκ Τσαν-γουκ και ο Γιώργος Λάνθιμος, και συγκεκριμένα το Stoker (Netflix) με τη Μία Βασικόφσκα και τη Νικόλ Κίντμαν, και τις Ιστορίες Καλοσύνης (Disney+) με Έμμα Στόουν και τον βραβευμένο στις Κάννες Τζέσι Πλέμονς. To 2025 σηματοδοτεί την 250ή επέτειο γέννησης της Τζέιν Όστεν οπότε γιατί να μη δούμε για χιλιοστή φορά το Περηφάνια και Προκατάληψη (Netflix) του Τζο Ράιτ, που φέτος το καλοκαίρι απολαύσαμε επιτέλους ξανά στη μεγάλη οθόνη; Και μιλώντας για κλασικά αριστουργήματα, η τριλογία Νονός (Netflix) του Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι και πάλι διαθέσιμη. Με το ίντερνετ και τα σόσιαλ μίντια να είναι και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων, έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συλλογή “Παγιδευμένοι στο Δίκτυο” (Cinobo) με τίτλους από το Τρίγωνο της Θλίψης μέχρι το Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου. Καθώς το Peacemaker οδεύει προς το τέλος της φοβερής 2ης σεζόν του, βλέπουμε ξανά το The Suicide Squad (Vodafone TV) του Τζέιμς Γκαν, που λειτουργεί ως απαραίτητος πρόλογος της σειράς. Και καθώς είμαστε σε φουλ συναυλιακό mood κι αυτές τις μέρες, τραγουδάμε δυνατά με την μεγαλύτερη streaming επιτυχία της χρονιάς, KPop Demon Hunters (Netflix), ένα ξεσηκωτικό animation που έχει γίνει φαινόμενο, αλλά και το απολαυστικό θρίλερ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Trap (Vodafone TV).

Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης (The Thursday Murder Club)

Τέσσερις συνταξιούχοι ξοδεύουν τον χρόνο τους λύνοντας υποθέσεις δολοφονιών για διασκέδαση, αλλά η περιστασιακή τους αυτή ενασχόληση παίρνει μια συναρπαστική τροπή όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πραγματικό “whodunit”, δηλαδή μια αληθινή υπόθεση φόνου. Ο εμπειρότατος κινηματογραφικός διασκεδαστικής Κρις Κολόμπους (Χάρι Πότερ, Μόνος στο Σπίτι) μεταφέρει στην οθόνη πετυχημένο βιβλίο μυστηρίου με κωμικές πινελιές, κι ένα άψογο καστ με Έλεν Μίρεν, Πιρς Μπρόσναν, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ντέιβιντ Τέναντ, Τζόναθαν Πράις και άλλους.

Πού το βρίσκεις: Netflix

Σάουντρακ για Ένα Πραξικόπημα (Soundtrack to a Coup d’Etat)

Τζαζ και αντι-αποικιοκρατία συνδέονται σε μια εναλλακτική ιστορική καταγραφή της προσπάθειας του Κονγκό για ανεξαρτητοποίηση από τους Βέλγους το 1960. Τότε που, όμως, οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης είχαν άλλα σχέδια. Ένα οργισμένο μάθημα ιστορίας για την ολοζώντανη απειλή και κληρονομιά της αποικιοκρατίας, φτιαγμένο σαν μια freestyle τζαζ αφήγηση όπου το ένα περιστατικό διαχέεται στο άλλο. Υποψήφιο για Όσκαρ, ένα από τα πιο ζωντανά και ξεχωριστά ντοκιμαντέρ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Διαβάστε περισσότερα στην αναλυτική κριτική μας.

Πού το βρίσκεις: Cinobo

All of You

Όταν ένα νέο τεστ ταύτισης αδελφών ψυχών μπαίνει ανάμεσα σε μια σχέση φιλίας, δύο άτομα περνούν τα επόμενα δώδεκα χρόνια προσπαθώντας να αντισταθούν στην παρόρμηση να διαταράξουν τα μονοπάτια που έχουν πάρει οι ζωές τους, παρά το αναμφισβήτητο συναίσθημα που νιώθουν – ότι ανήκουν μαζί. Ρομάντζο επιστημονικές φαντασίας με πολύ δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, την Ίμοτζεν Πουτς και τον Μπρετ Γκόλντστιν του Ted Lasso.

Πού το βρίσκεις: Apple TV

Toxic

Η 13χρονη Μαρία ζει με τη γιαγιά της σε μια μουντή βιομηχανική πόλη. Κατά τη διάρκεια μιας βίαιης συμπλοκής στον δρόμο, η Μαρία γνωρίζει την Κριστίνα, ένα κορίτσι της ηλικίας της που φιλοδοξεί να γίνει μοντέλο. Τα δύο κορίτσια γράφονται σε μια μυστηριώδη σχολή μοντέλων, όπου προετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη οντισιόν της περιοχής. Η αμφίσημη σχέση της με την Κριστίνα και το περιβάλλον της σχολής μοντέλων (που θυμίζει σέκτα) ωθούν τη Μαρία σε μια διαδρομή αναζήτησης της ταυτότητάς της.

Mια σοκαριστικά ευθεία αναμέτρηση με τους δαίμονες της γυναικείας εφηβείας, της εικόνας του σώματος και της ταξικής ανισότητας μέσα από ένα πολυβραβευμένο σκηνοθετικό ντεμπούτο. Η πιο σινεφίλ streaming πρόταση των ημερών.

Πού το βρίσκεις: Cinobo

Thunderbolts*

Ένα τσούρμο από κρυφούς πράκτορες απόρρητων αποστολών, στέλνονται από την προϊστάμενή τους να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες και στοιχεία των παράνομων δραστηριοτήτων. Όμως αυτοί οι αντι-ήρωες θα επιβιώσουν, σχηματίζοντας μια παράδοξη ομάδα που κανείς δεν προέβλεψε.

Αέρας ανανέωσης για τη Marvel με ένα πιο μετρημένο, χαμηλών τόνων φιλμ πάνω στην κατάθλιψη και τη μοναξιά. Ωραίες σκηνές δράσης με ταυτότητα και χαρακτήρα, χιούμορ σε δόσεις, σταρ η Φλόρενς Πιου. Δε θα σε οδηγήσει σε έκσταση το φιλμ, αλλά δεν είναι η υπερηρωική φωτοτυπία που έχουμε συνηθίσει. Περισσότερα στην κριτική μας για την ταινία, αλλά και από τον ίδιο τον σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη στο News24/7.

Πού το βρίσκεις: Disney+

Αρκάντια

Κι ένα τελευταίο μπόνους: Η ελληνική επιλογή για τα Όσκαρ, το στοιχειωτικό φιλμ του Γιώργου Ζώη προσφέρει μια διαφορετική απόδοση του τι σημαίνει να μην μπορείς να αφήσεις πίσω σου κάποιους ανθρώπους, τόπους, καταστάσεις. Με Βαγγέλη Μουρίκη, Αγγελική Παπούλια και κάποια απίστευτα location, μια ταινία που αξίζει να ανακαλύψετε σπίτι αν δεν την είδατε στο σινεμά. Εδώ περισσότερα στην κριτική μας, καθώς και μια χορταστική συνέντευξη με τον Γιώργο Ζώη.

Πού το βρίσκεις: Vodafone TV