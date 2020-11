"Αγχώνεται λέει ο άλλος, που καπνίζει δυο πακέτα τη μέρα, για τις επιπτώσεις του εμβολίου"

Το 2020 συνεχίζει να δίνει και να παίρνει. Να δίνει πίκρες και ζόρια και να παίρνει τους παιδικούς μας ήρωες, Diego αντίο.

Παράλληλα, η επέλαση του κορονοϊού συνεχίζεται, ενώ ο αντιεμβολιαστής της διπλανής πόρτας, που δεν έχει καμία επιστημονική λογική - ούτε καν κοινή λογική, πατάει σε μια απαξιωμένη και ακυρωμένη μελέτη του 1998 ενός γιατρού που του αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ως καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast "Been There Done That" ισορροπεί λίγο τη διάθεση.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.