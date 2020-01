"Άγριες Μέλισσες" και "Έρωτας Μετά": Επιχορηγούνται με 3,3 εκατ. ευρώ

Με το χρηματικό ποσό των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ επιχορηγούνται οι τηλεοπτικές σειρές "Άγριες Μέλισσες" και "Έρωτας Μετά" μετά από απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Οι επιχορηγήσεις αυτές δόθηκαν στο πλαίσιο του cash rebate

Ο κ. Πιερρακάκης ενέκρινε την υπαγωγή 13 σειρών και ταινιών σε καθεστώς οικονομικής επιδότησης, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγής τηλεοπτικής και κινηματογραφικής μυθοπλασίας στην χώρα μας. Ανάμεσα στα προγράμματα αυτά είναι και η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 "Άγριες Μέλισσες", καθώς και η δημοφιλής σειρά μυστηρίου "Έρωτας Μετά" του Alpha.

Συγκεκριμένα, οι "Άγριες Μέλισσες", με προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 4.641.043 ευρώ επιχορηγούνται σε ποσοστό 35%, δηλαδή με το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (1.624.365,05€)". Στη σχετική υπουργική απόφαση αναγράφεται χαρακτηριστικά: "το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος 3 της αριθ. 923/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1138), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 50 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς".

Αντίστοιχα, για τη σειρά "Έρωτας Μετά" ισχύει το εξής: "Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ (4.641.043,00€). Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (1.624.365,05€)".

Ακόμη στις επιχορηγήσεις εντάσσονται οι σειρές "Πολυκατοικία- Β' κύκλος" (462.420 ευρώ), "Πέτα τη φριτέζα-Β' κύκλος" (369.692 ευρώ), "Μην ψαρώνεις- Β' κύκλος" (310.727,60 ευρώ), "The man in apartment five" (140.140 ευρώ) και "The good place" (43.407,16 ευρώ). Επίσης, επιχορήγηση λαμβάνουν οι ταινίες "Ένα καλοκαίρι στη Μύκονο" (342.908,80 ευρώ), "Μη διστάζεις" (259.999,95 ευρώ), "Harmony" (214.900 ευρώ), "ΜΕΣΟΓΕΙΑ" (199.999,99 ευρώ), "Αγία Εμυ" (172.911,79 ευρώ), "Chocolate" (153.692 ευρώ), "Made in vain" (36.120 ευρώ).

Τι είναι το ελληνικό Cash Rebate

Η εφαρμογή του Νόμου 4487/2017 για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση εταιριών παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών ώστε να επενδύσουν στον δημιουργικό τομέα της Ελλάδας. Αρχικά η επιδότηση ανερχόταν στο 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κάθε δικαιούχο. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, χάρη στην τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%. Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα €30.000 ανά επεισόδιο) και νέο σημείο εκκίνησης για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν. Επιπλέον, το επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. H χρηματοδότηση της επιχορήγησης είναι εξασφαλισμένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη: 2018 έως 2022.