Πανικός στις φρυγανιές, Άναμπελ στην Ανάβυσσο και η ανευθυνότητα που έγινε αποσυμπίεση

Χωρίς καλεσμένο, αλλά με διαδημοτική μετακίνηση 6 και ένα ολοκαίνουργιο Sunday Edition του NEWS 247 (έρχεται αυτή την Κυριακή) κύλησε η εβδομάδα που πέρασε.

Τα Highlights

– H επικοινωνιακή στροφή της Κυβέρνησης με τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό δεν ήταν ακριβώς κομψά εκτελεσμένη. Και σε πολλών τα μάτια και καθόλου λογική.

–Μπορούμε να ψωνίζουμε με ραντεβού, μπορούμε να πεταγόμαστε ΣΚ σε άλλους δήμους για 6, σύντομα μαζί σας και σχολεία, εστίαση. Ναι, με 4000 κρούσματα τη μέρα.

-Ποιον βοηθάει το παράδοξο; Φυσικά την κυρία από τη Λαμία και τις ομοϊδεάτισσές της.

– Μπορεί να μην έχουμε ΜΕΘ να γείρουμε το κορμί μας, αλλά habemus οικονομική ενίσχυση (λευκής επιταγής) στα εκκλησιαστικά ιδρύματα

– Ο Μένιος Φουρθιώτης φυλασσόταν από αστυνομικούς γιατί τον απειλούσαν οπαδοί του Κουφοντίνα. Αυτά είναι ψέματα είπε η ΕΛΑΣ. Μετά ο κύριος Χρυσοχοΐδης απομάκρυνε τη φρουρά του Μένιου Φουρθιώτη (που ήταν ψέματα) και μετά η κυρία Πελώνη είπε ότι δεν θα επιτρέπεται φύλαξη (που ήταν ψέματα) ανθρώπων αν δεν συντρέχουν λόγοι για αυτή

-Ο Donald Trump δίνει το Mar a Lago για γάμους, βαφτίσια και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνει και προπόσεις στο ευτυχισμένο ζευγάρι. ‘Η περίπου προπόσεις. Κυρίως στον εαυτό του.

-Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί τελικά να αποκλείστηκε από τον τελικό, αλλά έκανε τη νίκη της ζωής της στον αγώνα με το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Naomi Osaka.

Διαβάστε το υπέροχο βιβλίο/ εγχείρημα “Είμαι Επικίνδυνη” όπου 100 ελληνίδες λένε 100 ιστορίες για το πως είναι να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα του σήμερα

