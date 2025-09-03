Επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών στο κέντρο του Πειραιά το 2025 – Δείτε παραδείγματα

Μείωση παρατηρείται στην επενδυτική κινητικότητα στον Πειραιά, καθώς αρκετοί αγοραστές και επενδυτές φαίνεται να στράφηκαν προς άλλες περιοχές της Αττικής, όπως τα Δυτικά Προάστια.

Με χαμηλότερο ρυθμό αύξησης συνεχίστηκε και το β’ τρίμηνο του 2025 η πορεία των τιμών πώλησης ακινήτων στον Πειραιά.

Η μικρή άνοδος οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που συγκράτησαν τη ζήτηση στην περιοχή.

Αρχικά, ο Πειραιάς είχε ήδη παρουσιάσει ισχυρές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως σε περιοχές κοντά στο λιμάνι και στους σταθμούς του μετρό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν σχετικό κορεσμό των τιμών, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα νέων σημαντικών αυξήσεων, ειδικά χωρίς την ύπαρξη νέων ελκυστικών κινήτρων.

Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στην επενδυτική κινητικότητα, καθώς αρκετοί αγοραστές και επενδυτές φαίνεται να στράφηκαν προς άλλες περιοχές της Αττικής, όπως τα Δυτικά Προάστια ή αναδυόμενες συνοικίες με χαμηλότερες τιμές αφετηρίας και μεγαλύτερη προοπτική απόδοσης.

Τέλος, αν και στον Πειραιά έχουν εξαγγελθεί σημαντικά έργα υποδομής και αναπλάσεων, η αργή πρόοδός τους ή η στασιμότητα σε ορισμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάζει τις προσδοκίες της αγοράς και να καθυστερεί την πραγματική ανατίμηση των ακινήτων στην περιοχή.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στον Πειραιά, ανήλθε στα 2.500 ευρώ ανά τ.μ. από 2.471 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 1,20%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά