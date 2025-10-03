Πώς κινείται η αγορά real estate στο Ηράκλειο – Οι παράγοντες που αυξάνουν τη ζήτηση και τις τιμές

H κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι και άλλα έργα υποδομών ενισχύουν την εικόνα της πόλης ως κέντρου ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την άνοδο στις αξίες των ακινήτων.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση στο Ηράκλειο Κρήτης, κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Το Ηράκλειο συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό και τουριστικό ενδιαφέρον, γεγονός που πιέζει ανοδικά τις τιμές. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως Airbnb, μειώνει τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμους ενοικιαστές, αυξάνοντας το κόστος.

Παράλληλα, η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι και άλλα έργα υποδομών ενισχύουν την εικόνα της πόλης ως κέντρου ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την άνοδο στις αξίες των ακινήτων.

Η ζήτηση από φοιτητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης παραμένει σταθερά υψηλή, ιδίως για μικρά διαμερίσματα, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στις τιμές ενοικίων.

Τέλος, το αυξημένο κόστος κατασκευής και η περιορισμένη διάθεση νέων κατοικιών ανεβάζουν τις τιμές τόσο στις πωλήσεις όσο και στις μισθώσεις, οδηγώντας στη συνολική ανατίμηση της αγοράς.

Τάσεις τιμών ακινήτων

Το β’ τρίμηνο του 2025 η μέση τιμή πώλησης στο Ηράκλειο Κρήτης, έφτασε τα 1.778 ευρώ ανά τ.μ. από 1.552 ευρώ το 2024. Το κόστος δηλαδή, αυξήθηκε κατά 14,60%.

Όσον αφορά τα ενοίκια, η μέση τιμή ανέρχεται στα 9,50 ευρώ ανά τ.μ. από 8,80 ευρώ πέρσι. Σημειώθηκε δηλαδή, η άνοδος της τάξεως των 8%.

Παραδείγματα ακινήτων στην αγορά

Πωλήσεις

Μονοκατοικία, 190 τ.μ., 1ος όροφος, πέντε υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.052,63 ευρώ ανά τ.μ.

Μεζονέτα, 93 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.516 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 113 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.274 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 84 τ.μ., 1ος όροφος, δύο υπνοδωμάτια, πωλείται στα 2.892 ευρώ ανά τ.μ.

Διαμέρισμα, 113 τ.μ., 1ος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, πωλείται στα 4.247 ευρώ ανά τ.μ.

Ενοίκια