Ακρίβεια: Στο κόκκινο η αγωνία για τις τιμές - Χωρίς τέλος το "κούρεμα" της αγοραστικής δύναμης

Ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, μεταφορές, στέγαση αλλά και βασικά είδη διατροφής “τραβούν” το “κάρο” του πληθωρισμού, που αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη. Πέρα από το νέο ρεκόρ που αναμένεται να καταγραφεί, καθώς οι εκτιμήσεις παραπέμπουν σε ποσοστό πάνω από 11%, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ρυθμό αύξησης των τιμών, σε βασικά είδη διατροφής και υπηρεσίες. Στις κατηγορίες αυτές, το συνεχές ράλι τιμών “χτυπά” βάναυσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ειδικά των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων, εντείνοντας φαινόμενα φτωχοποίησης.

Η αγοραστική δύναμη

Είναι χαρακτηριστικό, ότι με βάση, την έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) η ακρίβεια πλήττει περισσότερο τους εργαζόμενους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως αναφέρεται από τους συντάκτες της Έκθεσης, “τον Απρίλιο του 2022 η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού ήταν ίση με 18% έναντι 14,7% τον Μάρτιο. Ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα είχε απολέσει τον Απρίλιο του 2022 το 9,9% της αγοραστικής του δύναμης, ενώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης το 28%. Η επίδραση της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών είναι ιδιαίτερα άνιση. Αντίστοιχα άνιση είναι η αμοιβή των εργαζομένων μερικής απασχόλησης έναντι των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, όπως και των γυναικών έναντι των ανδρών, αν συνυπολογιστούν και οι ώρες εργασίας”.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Τράπεζα Πειραιώς σε ανάλυσή της σημειώνει ότι στην τρέχουσα συγκυρία νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα βιώνουν υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού, τα οποία φθίνουν όσο ανερχόμαστε στην εισοδηματική κλίμακα.

Νέες ανατιμήσεις

Στο φόντο αυτό οι προβλέψεις από παράγοντες της αγοράς, για νέο κύμα ανατιμήσεων, είτε μέσα στο καλοκαίρι, είτε τον Σεπτέμβριο, ανάλογα τους προμηθευτές και τις εμπορικές τακτικές που ακολουθούν, εντείνουν την αγωνία αγωνία των καταναλωτών.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι καταναλωτές αναμένουν περαιτέρω άνοδο τιμών παραμένοντας οι πιο αισιόδοξοι μεταξύ των Ευρωπαίων με βάση την κίνηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάιο, που αποτυπώθηκε στην μηνιαία μελέτη του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, “οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν στην πρώτη θέση στην κατάταξη ως προς τους περισσότερο απαισιόδοξους καταναλωτές στην ΕΕ, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους. Ακολουθούν οι καταναλωτές σε Κύπρο και Βουλγαρία, με επίπεδο δείκτη –35,4 και -32,4 μονάδες αντίστοιχα, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται οι καταναλωτές της Σλοβενίας και της Πορτογαλίας, με -30,8 και -29,6 μονάδες. Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης βρίσκονται η Μάλτα (+0,5) και η Λιθουανία (-8,3), με τη θετική τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην πρώτη περίπτωση να συνεπάγεται μικρή αισιοδοξία από τους καταναλωτές της χώρας. Ευρύτερα, ανοδική τάση, αλλά ήπια, εμφάνισαν τον Μάιο 11 χώρες.”

Δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση

Πάντως, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε σε –51,3 μονάδες τον Μάϊο από (–55,3 μονάδες τον Απρίλιο), επίπεδο ωστόσο πολύ χαμηλότερο εκείνου πριν ένα χρόνο (-21,9 μονάδες). Η οριακή βελτίωση τον Μάϊο αποδίδεται στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση και στην χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία.

Ωστόσο, με τον πόλεμο σε εξέλιξη, οι αρνητικές επιδράσεις στις τιμές δεν προβλέπεται να υποχωρήσουν τους προσεχείς μήνες και θα συνεχιστούν οι πιέσεις στο πραγματικό εισόδημα.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες παρουσίασε υποχώρηση τον Μάιο στις +39,6 μονάδες, έναντι +46,2 μονάδων τον Απρίλιο, ωστόσο οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους προβλέπουν άνοδο των τιμών. Το 62% τον Μάϊο (από 67% τον Απρίλιο) προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και μόλις 16% (από 13% αντίστοιχα) αναμένει σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +46,4 και +45,6 μονάδες αντίστοιχα.

Συστάσεις από το ΔΝΤ

Στο μεταξύ το ΔΝΤ στην έκθεση Fiscal Policy for Mitigating the Social Impact of High Energy and Food Prices που δημοσίευσε χθες συστήνει στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να προχωρήσουν σε στοχευμένα μέτρα για τους πιο ευάλωτους και φτωχούς πολίτες.

"Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης στα βασικά είδη διατροφής, ειδικά όπου τίθεται εν αμφιβόλω η επισιτιστική ασφάλεια" επισημαίνει η έκθεση, προτείνοντας απευθείας χορήγηση μετρητών ή άλλα στοχευμένα εργαλεία στήριξης προς τις πληθυσμιακές ομάδες με χαμηλά εισοδήματα, αντί δηλαδή της συνολικής περικοπής των φόρων και της δρομολόγησης επιδοτήσεων.

