Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ – Πότε θα γίνει η πληρωμή
Καταβολή αναδρομικών ποσών για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους. Πότε θα γίνει.
- 22 Αυγούστου 2025 12:57
Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:
- 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
- 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.
Επίσης, στις 26 και 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 2,5 εκατ. συνταξιούχους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΕΦΚΑ.
- Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
- Την Πέμπτη 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.